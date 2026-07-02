Hanoï : trois salons internationaux dédiés à l’industrie et à la fabrication intelligente

Du 1 er au 4 juillet, le Centre national des expositions du Vietnam (VEC), situé dans la commune de Dông Anh à Hanoï, accueille une série de trois salons internationaux spécialisés : HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 et Intelligent Asia Hanoi 2026.

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HanoiPlas 2026 est consacré aux secteurs des plastiques et du caoutchouc. Le salon présente des presses à injection, des extrudeuses, des équipements auxiliaires ainsi que des matières premières et produits chimiques industriels. Il vise à permettre aux entreprises d’accéder à des solutions de recyclage, d’économie d’énergie et de production verte, afin de répondre aux exigences des marchés internationaux et de favoriser le développement de l’économie circulaire.

Photo : VNA/CVN

HanoiPlas 2026 réunit des marques internationales de renom telles que Guangdong Kaiming, Lohia et Yizumi, ainsi que des entreprises vietnamiennes représentatives comme Kim Cuong et Hoang Thien Long. Le Vietnam compte actuellement près de 6 000 entreprises dans le secteur des plastiques, dont le chiffre d’affaires devrait atteindre 34,3 milliards de dollars en 2025.

HanoiPrintPack 2026 met en avant les technologies d’impression industrielle, les solutions d’emballage automatisées et les nouveaux matériaux. Face à l’essor du commerce électronique, de la logistique et de la consommation durable, l’impression et l’emballage deviennent des étapes essentielles de la production, contribuant à accroître la valeur des produits tout en optimisant les coûts. Grâce à la participation de nombreuses entreprises spécialisées, HanoiPrintPack 2026 encourage les acteurs vietnamiens à renforcer leur compétitivité en misant davantage sur la qualité que sur la seule recherche de coûts réduits.

Présenté pour la première fois, Intelligent Asia Hanoi 2026 est dédié à la fabrication intelligente. Il s’articule autour de trois axes : l’automatisation, la production électronique (PCB) et la mécanique de précision. Le salon expose des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA), les systèmes de contrôle automatisés et les capteurs intelligents, destinés à accompagner le développement des usines intelligentes.

L’un des temps forts d’Intelligent Asia Hanoi 2026 est le pavillon "Taiwan Select Pavilion", qui réunit près de 60 entreprises taïwanaises (Chine). Cette initiative ouvre de nouvelles perspectives en matière de transfert de technologies et de coopération technique, offrant aux entreprises vietnamiennes un accès privilégié aux avancées de l’une des industries les plus développées de la région.

Les trois manifestations ont pour objectif commun de promouvoir le transfert de technologies, d’attirer des investissements de qualité et d’aider les entreprises vietnamiennes à améliorer leur productivité afin de renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Organisés sur plus de 15 000 m², les salons réunissent plus de 400 entreprises originaires de 11 pays et territoires.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Bùi Quang Hung, directeur général adjoint de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné que le Vietnam entrait dans une phase décisive de son industrialisation et de sa modernisation, fondée sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Il a estimé que le développement des industries de haute technologie, des industries de soutien et, en particulier, de la fabrication intelligente, constituait un levier essentiel pour accroître la productivité, améliorer la qualité des produits et permettre aux entreprises nationales de s’intégrer plus durablement aux chaînes de valeur mondiales.

À travers cette série de salons internationaux, le Vietnam consolide sa position au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales tout en franchissant une nouvelle étape vers une industrie plus moderne, plus intelligente et plus respectueuse de l’environnement.

VNA/CVN