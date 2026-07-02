Les taux interbancaires flambent sous les tensions sur les liquidités

Les taux d’intérêt sur le marché interbancaire vietnamien ont fortement progressé, le taux des prêts au jour le jour atteignant temporairement 13% par an, son plus haut niveau depuis environ trois mois.

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Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Cette hausse s’explique principalement par la nécessité pour les banques d’équilibrer leur liquidité avant la fin du deuxième trimestre, ce qui a incité la Banque d’État du Vietnam à accroître ses injections de fonds dans le système financier.

Selon les données de l’Association de recherche sur le marché interbancaire (VIRA), les taux d’intérêt en dông vietnamien ont fortement augmenté lors de la dernière séance du deuxième trimestre.

Le taux des prêts au jour le jour, le plus négocié, a atteint environ 13% par an, nettement supérieur au niveau de 4 à 6% enregistré lors des séances précédentes et son plus haut niveau depuis fin mars. Les taux à une semaine, deux semaines et un mois ont également progressé pour se situer entre 8% et 8,5% par an, reflétant une demande accrue de financement à court terme de la part des établissements de crédit.

Le marché interbancaire permet aux banques de se prêter entre elles pour répondre à des besoins de liquidités temporaires, garantir leur capacité de remboursement et respecter les marges de sécurité fixées par la Banque centrale. Par conséquent, les taux sur ce marché reflètent généralement la situation de liquidité du système bancaire.

Selon les analystes, la principale raison de cette hausse est la nécessité d’équilibrer les sources de financement avant la clôture des comptes du deuxième trimestre. Durant cette période, de nombreux établissements doivent respecter les indicateurs de marge de sécurité et renforcer leurs réserves de liquidités, tandis que certaines banques disposant d’excédents de capital ont choisi de conserver leurs ressources en monnaie locale plutôt que de les prêter sur le marché interbancaire, réduisant ainsi l’offre de fonds à court terme.

Les tensions sur la liquidité ont commencé à apparaître début juin, lorsque le taux au jour le jour a atteint environ 11% annuel. À l’approche de la fin du trimestre, la demande de prêts à plus long terme a augmenté afin d’éviter les renouvellements constants, entraînant une hausse des taux d’intérêt sur toutes les échéances.

Pour soutenir la liquidité du système, la Banque d’État du Vietnam a intensifié ses opérations d’open market (OMO) en injectant des fonds. Lors de la dernière séance du deuxième trimestre, la banque centrale a injecté 38.000 milliards de dôngs (1,46 milliard de dollars) dans le système monétaire par le biais d’accords de rachat d’obligations à un taux annuel de 4,5%.

Les institutions financières ont emprunté environ 31.600 milliards de dôngs (1,21 milliard de dollars), tandis qu’environ 17 000 milliards de dôngs (653 millions de dollars) de prêts antérieurs ont été remboursés, ce qui représente une injection nette d’environ 14.600 milliards de dôngs (560 millions de dollars) dans le système. Parallèlement, l’autorité monétaire a décidé de ne pas émettre de bons du Trésor afin de limiter les liquidités sur le marché.

VNA/CVN