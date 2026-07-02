Le Vietnam et l’EFTA achèvent les négociations de leur accord de libre-échange

Le Vietnam et les États membres de l’Association européenne de libre-échange (EFTA) ont officiellement achevé les négociations de leur accord de libre-échange (FTA), a annoncé le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce le 2 juillet.

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Photo : TCCT/CVN

L’EFTA regroupe la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Les deux parties ont tenu 21 cycles de négociations officielles, le plus récent s’étant déroulé en Islande du 17 au 22 juin 2026.

Le 22 juin, le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a conduit la délégation vietnamienne à la réunion ministérielle de l’EFTA en Islande afin de régler les dernières questions en suspens. Le 2 juillet, les deux parties ont publié une déclaration conjointe annonçant la conclusion des négociations.

L’accord devrait ouvrir une nouvelle phase de coopération et jeter des bases solides pour renforcer le commerce, les investissements et la coopération dans de nombreux domaines entre le Vietnam et les pays de l’EFTA.

Le même jour, l’EFTA et le gouvernement vietnamien ont officiellement annoncé la conclusion des négociations de leur accord de libre-échange. Cette annonce, faite à l’issue de la réunion ministérielle de l’EFTA tenue le 22 juin 2026 en Islande, marque l’achèvement officiel des négociations entre les deux parties.

L'accord couvre notamment le commerce des marchandises et des services, les règles d’origine, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les barrières techniques au commerce, l’investissement, la propriété intellectuelle, les mesures de défense commerciale, les marchés publics, le commerce et le développement durable, les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que la coopération et le renforcement des capacités.

Lors de la réunion ministérielle de l’EFTA, le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, s’est félicité de la conclusion d’un accord ambitieux et tourné vers l’avenir, estimant qu’il améliorerait sensiblement l’accès aux marchés des biens et des services tout en renforçant la coopération dans des domaines tels que le développement durable et la propriété intellectuelle.

Le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân, pour sa part, a souligné que grâce à ses engagements et à ses normes élevées, l’accord contribuerait à instaurer un climat des affaires stable, transparent et prévisible, favorisant ainsi les échanges commerciaux, les investissements, les flux de technologies et de connaissances entre les deux parties.

Au cours de la dernière décennie, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’EFTA ont enregistré une croissance régulière. En 2025, le commerce bilatéral a atteint 4,8 milliards d’euros.

La conclusion des négociations ouvre une nouvelle phase de coopération et jette des bases solides pour renforcer les échanges commerciaux, les investissements et la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

VNA/CVN