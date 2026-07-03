Wall Street dans le vert, portée par l'emploi américain

La Bourse de New York évolue en hausse jeudi 2 juillet, les chiffres décevants de l'emploi aux États-Unis étant reçus positivement par la place américaine, qui y voit une raison pour la Réserve fédérale (Fed) d'être plus prudente avant de relever ses taux.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 14h00 GMT, le Dow Jones prenait 0,57%, l'indice Nasdaq s'octroyait 0,82% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,71%.

Selon les statistiques officielles publiées juste avant l'ouverture de Wall Street, 57.000 emplois ont été créés en juin dans le pays, quand les investisseurs en escomptaient autour de 110.000, d'après les différents consensus.

Les créations nettes d'emplois au cours des mois précédents ont été largement revues à la baisse.

"Ces chiffres sont mauvais, mais cela signifie que la probabilité de hausse des taux d'intérêt à court terme diminue", relève auprès de l'AFP Steve Sosnick, de la plateforme Interactive Brokers.

Selon l'outil de veille CME FedWatch, les investisseurs ne sont plus qu'une courte majorité à anticiper un resserrement monétaire de la Fed dès septembre.

"Le marché boursier se réjouit de cette baisse de probabilité (...) plutôt que de s'inquiéter de la faiblesse évidente du marché de l'emploi", souligne M. Sosnick.

La banque centrale américaine dispose d'un double mandat qui lui impose de viser le plein emploi tout en maintenant une inflation dans la cible des 2%.

Avec le conflit au Moyen-Orient et la flambée des cours de l'énergie au printemps, le niveau des prix est passé au centre des préoccupations de l'institution. La lutte contre l'accélération de l'inflation passe par une politique plus restrictive.

Au contraire, la revitalisation du marché du travail passe généralement par des baisses de taux, une évolution favorable aux bénéfices des entreprises et donc plébiscitée par Wall Street.

Depuis son arrivée à la tête de la Fed il y a quelques semaines, "les marchés se posaient la question suivante : Kevin Warsh était-il en quelque sorte en train d'oublier le marché du travail dans toutes ses déclarations ?", assure Steve Sosnick.

"Il semblait très concentré sur l'inflation" mais le rapport de jeudi "recentre le débat" sur les deux rôles de la Réserve fédérale selon lui.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans évoluait à 4,48% vers 14h00 GMT, comme la veille mais plus bas qu'avant la publication des chiffres de l'emploi.

Cet indicateur "était le dernier véritable catalyseur de la semaine, car les acteurs du marché se tournent désormais vers le long week-end à venir", prévient M. Sosnick.

La place américaine restera fermée vendredi en raison de la fête nationale du pays.

Côté entreprises, Alphabet (+0,69% à 360,36 dollars) était en hausse malgré le maintien de l'amende européenne record imposée à sa filiale Google.

Cette sanction d'un peu plus de 4 milliards d'euros a été infligée en 2018 par Bruxelles pour abus de position dominante dans l'écosystème des téléphones mobiles.

Le constructeur de véhicules électriques Rivian (+13,30% à 19,47 dollars) était porté par le relèvement de ses prévisions de livraison pour cette année, grâce à une demande soutenue au deuxième trimestre.

Son concurrent Tesla ne parvenait pas à profiter du bond de 25% de ses ventes lors du dernier trimestre. Le cours perdait 3,26% à 411,42 dollars.

AFP/VNA/CVN