Hô Chi Minh-Ville : le 22e Salon international de l’ingénierie et de la fabrication de précision

Le 22 e Salon international de l’ingénierie et de la fabrication de précision (MTA Vietnam 2026) a ouvert ses portes le 1 er juillet au Centre des expositions et des conférences de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.

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Réunissant plus de 450 marques venues de 18 pays et territoires, l’événement met en lumière les nouvelles technologies, l’automatisation et les solutions innovantes destinées à renforcer la compétitivité du secteur manufacturier vietnamien.

Cet événement offre aux entreprises nationales et internationales une occasion de se rencontrer, d’établir des contacts avec des investisseurs et des clients potentiels, de présenter leurs produits et services, de renforcer leur visibilité et de découvrir les dernières innovations dans les domaines de l’ingénierie de précision et de la fabrication.

Organisé du 1er au 4 juillet sur une superficie de 13.200 m², MTA Vietnam 2026 réunit plus de 450 marques venues de 18 pays et territoires, dont l’Inde, le Canada, Taïwan (Chine), l’Allemagne, les Pays-Bas, la République de Corée, Hong Kong (Chine), la Malaisie, les États-Unis, le Japon, la France, Singapour, la Thaïlande, la Turquie, la Suède et l’Italie. Le salon contribue ainsi à créer un écosystème technologique multinational et multidimensionnel.

L’événement comprend notamment sept pavillons internationaux de premier plan (de Taïwan, d’Allemagne, du Japon, de Chine et d’Italie), représentant certains des principaux pôles industriels mondiaux en matière de production et d’innovation technologique.

Selon Ben Wong, directeur général d’Informa Markets Vietnam, "bien plus qu’un simple salon professionnel, MTA Vietnam continue de jouer un rôle pionnier dans la construction de l’avenir du secteur manufacturier en connectant l’industrie, l’innovation et le dialogue stratégique, créant ainsi des opportunités, accélérant le progrès industriel et stimulant une croissance durable".

L’un des temps forts de cette édition est le Salon des industries de soutien 2026 (SIS 2026), fruit d’une collaboration entre le bureau de JETRO Hô Chi Minh-Ville, l’Investment and Trade Promotion Centre of Ho Chi Minh City (ITPC) et le CISID. Il réunira plus de 44 entreprises leaders des industries de soutien du Japon et du Vietnam afin de renforcer les échanges technologiques et d’approfondir les liens industriels internationaux.

Fort du succès de l’édition 2025, le salon reconduit également le Salon de l’approvisionnement pour les industries de soutien (SFS 2026), qui mettra en relation les principaux fabricants à capitaux étrangers avec les fournisseurs vietnamiens afin d’accélérer la localisation et l’intégration des chaînes d’approvisionnement.

Le génie mécanique, l’une des industries fondamentales

Selon le Bureau des statistiques de Hô Chi Minh-Ville, au premier trimestre 2026, la ville a enregistré une croissance économique de 8,27%, la plus élevée depuis cinq ans, ainsi qu’une hausse de 11,0% de l’indice de production industrielle (IPI) par rapport à la même période.

Le secteur du génie mécanique, l’un des piliers de l’économie municipale, a notamment progressé de 11,3%, témoignant d’une forte orientation vers l’industrie intelligente, l’automatisation et la production à forte valeur ajoutée. De nombreuses entreprises évoluent progressivement de la simple transformation vers la fabrication de produits de haute technologie, tout en accélérant leur transformation numérique et en renforçant leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement.

Cette dynamique positive ouvre de nouvelles perspectives pour atteindre l’objectif d’un taux de localisation de 40 à 45% dans les industries clés et favoriser le développement de produits stratégiques liés aux nouvelles technologies. Toutefois, pour concrétiser cet objectif, les entreprises nationales doivent accélérer l’accès aux solutions technologiques avancées et leur intégration, renforcer leurs capacités de production et répondre aux exigences croissantes des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Consciente de cette tendance, MTA Vietnam 2026 revient au SECC, consolidant son rôle de plateforme technologique et commerciale de référence dans la région pour les secteurs de l’ingénierie de précision et de la fabrication.

Au-delà de la présentation de solutions technologiques de pointe issues des principaux marchés mondiaux, le salon propose cette année des démonstrations en direct et des mises en fonctionnement de machines, permettant aux entreprises de découvrir concrètement les technologies disponibles et de faciliter le passage de la phase d’investissement à leur application effective dans la production. L’objectif est de transformer progressivement l’innovation technologique en un avantage compétitif durable.

MTA Vietnam 2026 poursuit ainsi son expansion, avec une envergure accrue et un réseau professionnel renforcé. L’événement devrait attirer des dizaines de milliers de visiteurs professionnels, notamment des chefs d’entreprise, des gestionnaires, des experts techniques et des décideurs de l’écosystème industriel moderne.

Outre l’exposition professionnelle, le salon propose plusieurs programmes phares, notamment le Salon des industries de soutien (SIS) 2026, qui réunira plus de 44 entreprises leaders du Japon et du Vietnam ; la conférence de recherche de fournisseurs pour les industries de soutien 2026, offrant aux entreprises vietnamiennes une plateforme de mise en relation directe avec les groupes internationaux afin de renforcer leurs capacités technologiques, d’améliorer la qualité de leurs produits et d’optimiser leur gestion ; le Forum du génie mécanique à l’ère numérique ; une série de séminaires spécialisés et techniques ; ainsi que le concours d’automatisation MTA.

Texte et photos : Tân Dat/CVN