Foire du Printemps 2026 : vitrine de l’agriculture verte et durable du Vietnam

La Foire du Printemps 2026 met en lumière l’orientation de l’agriculture vietnamienne vers une production verte, propre et durable. Placé sous la coordination du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, l’espace "Produits agricoles vietnamiens - Rayonnement des couleurs du printemps" constitue l’un des points forts de l’événement.

D’une superficie de 300 stands, cet espace présente des produits agricoles, forestiers et aquatiques clés, des spécialités régionales, des produits destinés à la consommation du Têt, des produits OCOP (One Commune One Product ou A chaque commune son produit), ainsi que des produits bénéficiant d’indications géographiques du Vietnam. Il met également en avant des modèles d’agriculture de haute technologie, d’agriculture verte et d’économie circulaire, favorisant ainsi les opportunités de partenariats commerciaux nationaux et internationaux.

Les entreprises et coopératives participantes doivent répondre à des critères stricts en matière de qualité, d’emballage, de traçabilité et de sécurité sanitaire des aliments. Les produits nécessitant une conservation à froid sont exposés dans des équipements conformes aux normes techniques, afin de garantir aux consommateurs des produits sûrs et de haute qualité.

Au-delà de l’activité commerciale, l’espace "Produits agricoles vietnamiens - Rayonnement des couleurs du printemps" illustre la transition structurelle de l’agriculture vietnamienne vers une création de valeur durable.

Sur la période 2021-2025, malgré les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et les impacts du changement climatique, le secteur agricole a maintenu une croissance comprise entre 3,7% et 3,92%. En 2025, les exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques ont officiellement dépassé 70 milliards de dollars, dépassant les objectifs fixés. Cette performance reflète le passage progressif d’une exportation brute à une transformation approfondie, visant à accroître la valeur ajoutée des produits.

Selon le Centre de promotion du commerce agricole, l’espace agricole à la Foire du Printemps 2026 vise à affirmer le rôle de coordination sectorielle du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement dans le développement du marché des produits agricoles, des produits OCOP et des produits verts et durables, tout en contribuant à la mise en œuvre des orientations en matière d’agriculture écologique, de croissance verte, d’économie circulaire et de transformation numérique dans la promotion commerciale.

Il peut être affirmé que l’espace "Produits agricoles vietnamiens - Rayonnement des couleurs du printemps" ne se limite pas à la présentation des réalisations du secteur, mais diffuse également un message fort en faveur d’un avenir agricole vert, moderne et durable, fondé sur la responsabilité environnementale et le développement harmonieux entre l’homme et la nature.

