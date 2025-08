Le Kazakhstan inaugure le Centre régional des Nations unies pour les ODD à Almaty

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont signé dimanche 3 août, l'Accord de pays hôte pour l'établissement du Centre régional des Nations unies pour les Objectifs de développement durable (ODD) en Asie centrale et en Afghanistan, à Almaty, a déclaré le service de presse présidentiel.

>> L'Iran est prêt pour l'inspection de ses installations nucléaires, mais n'acceptera pas la coercition

>> La Russie va construire la première centrale nucléaire du Kazakhstan

L'ouverture du centre marque une étape importante dans la coopération entre le Kazakhstan et les Nations unies, ainsi que dans les efforts du pays pour promouvoir le développement durable dans toute la région, a déclaré M. Tokaïev. Le président a également exprimé sa sincère gratitude à M. Guterres pour sa diplomatie exemplaire et son leadership en ces temps difficiles, réaffirmant que le Kazakhstan continuerait de soutenir les efforts du secrétaire général à la tête de l'organisation mondiale. M. Guterres a remercié M. Tokaïev pour son accueil chaleureux et a salué le rôle du Kazakhstan dans la promotion de la paix, du dialogue et de la coopération internationale. Il a souligné que le nouveau centre représentait le début d'un nouveau chapitre pour la région dans l'avancement des ODD. Les deux parties ont également discuté des futures activités du centre, des perspectives de réforme de l'ONU, ainsi que des questions régionales et internationales.

Xinhua/VNA/CVN