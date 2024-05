Vente aux enchères de lingots d’or pour stabiliser le marché

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a mis aux enchères, le 23 avril dernier, 16.800 taëls d’or SJC. Les lingots ont été vendus par lots de 100 taëls aux entités ayant fait les offres les plus élevées. La garantie financière de chaque entité était égale à 10% du montant cumulatif maximal prévu pour les lots que l’adjudicateur souhaitait acquérir. Le prix de référence pour déterminer le montant des arrhes avait être fixé à 80,70 millions de dôngs le taël. Chaque adjudicateur pouvait soumettre des offres pour 14 lots minimum, soit 1.400 taëls, et pour 20 lots maximum, soit 2.000 taëls. Le prix le plus élevé de l’offre a été de 81,33 millions de dôngs/taël, le plus bas de 81,32 millions de dôngs/taël. Expériences à suivre régulièrement.

En ce qui concerne les règles de mise aux enchères, la Banque centrale publie un avis un jour avant la vente aux enchères. Après avoir annoncé le prix plancher, les établissements de crédit et les entreprises de commerce d’or commencent à soumissionner. Ils ont 30 minutes pour décider du volume et du prix d’achat. Une heure après la clôture des enchères, la BEV annonce les résultats. Les entreprises doivent effectuer un dépôt pour participer à la vente aux enchères. Le type d’or mis aux enchères est le lingot d’or SJC.

Intervention rapide et efficace

Après 11 ans d’interruption, la Banque centrale a repris l’organisation de ventes aux enchères de lingots d’or. La toute première vente aux enchères

de lingots d’or avait eu lieu le 28 mars 2013 et 26.000 taëls y avaient été mis aux enchères dont 2.000 adjugés. À l’époque, 1,8 million de taëls avaient été vendus sur le marché après séances. En 2013, la BEV en avait organisé 76.

“Nous continuerons à appliquer de nombreuses mesures pour stabiliser les prix de l’or”, déclare le vice-gouverneur de la BEV, Pham Thanh Hà. Selon lui, la vente aux enchères de lingots vise à intervenir rapidement, à gérer immédiatement la forte différence entre le prix de l’or dans le pays et celui dans le monde, en garantissant le fonctionnement du marché de l’or de manière stable, saine, transparente et efficace.

Transparence du marché

Afin de stabiliser le marché, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait demandé à la BEV de gérer immédiatement la différence entre les prix de l’or sur le marché domestique et mondial. L’institution a déclaré plus tard qu’elle augmenterait l’offre d’or pour réduire cet écart. Elle est également prête à intervenir et à inspecter les activités commerciales des entreprises et des établissements de crédit au cours de 2022-2023.

Afin de stabiliser le marché de l’or, la BEV a envoyé des documents aux ministères et autres organes concernés demandant une coordination dans la mise en œuvre des directives du Premier ministre en matière de gestion de ce marché. Elle a également ordonné à ses succursales dans les provinces et grandes villes du pays, aux établissements de crédit et aux entreprises autorisées à commercialiser les lingots d’or, de mener à bien diverses tâches.

Au Vietnam, on témoigne d’une différence de prix du métal précieux entre le marché intérieur et le marché international. Un écart qui inquiète les gestionnaires comme les consommateurs. La BEV a déclaré que la vente aux enchères de lingots d’or avait pour objectif d’augmenter l’offre d’or sur le marché et de veiller à ce qu’il fonctionne de manière sûre, stable, saine, ouverte, transparente et efficace, conformément aux directives du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Pour le segment des bijoux en or, la Banque centrale s’efforcera de garantir les matières premières pour la production et l’exportation. En outre, elle intensifiera sa coopération avec les agences et ministères concernés pour demander aux entreprises d’émettre des factures électroniques pour chaque transaction, ce qui contribuera à améliorer la transparence du marché intérieur ainsi que l’efficacité de sa gestion, a informé Pham Thanh Hà. La surveillance sera également renforcée pour empêcher la contrebande, la spéculation et la manipulation du prix. L’inspection du commerce de l’or des entreprises et des établissements de crédit sera effectuée immédiatement, a-t-il souligné. La BEV a proposé des amendements au Décret 24 du gouvernement sur la gestion des affaires aurifères afin d’assurer le développement sur la bonne voie pour le marché intérieur et l’efficacité de sa gestion.

Les prix du lingot d’or ont atteint un niveau record pour la huitième séance consécutive le 9 avril dernier (2.354 USD/once sur le marché mondial et 82,7 millions de dôngs/taël sur le marché domestique) après que des données sur les prix à la production américaines plus faibles que prévu aient ravivé l’espoir d’une baisse des taux américains cette année. D’une année sur l’autre, l’or est en hausse d’environ 16%, car les banques centrales en stockent, le considérant comme une valeur refuge en période de crise économique.

