Valoriser la richesse culturelle des minorités ethniques

La semaine dernière, la Une du numéro 20 mettait en lumière les charmes de Hoà Binh, aujourd’hui intégrée à la province de Phu Tho (Nord). On y découvrait une scène empreinte de douceur : deux femmes âgées entouraient deux très jeunes filles, leur transmettant expériences et savoir-faire en vannerie, dans une atmosphère chaleureuse.

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Les anecdotes échangées semblaient pleines d’humour, comme en témoignaient les sourires des habitantes de ce village Muong. Cette photographie permettait ainsi d’entrevoir le quotidien de cette ethnie réputée pour la richesse de sa culture, ses maisons sur pilotis, la culture du riz, l’art du gong ou encore son artisanat traditionnel.

Ce dernier transparaissait d’ailleurs à travers les nombreux objets en bambou visibles sur l’image, paniers à poissons et corbeilles destinées aux récoltes, typiques de cette région montagneuse. Les deux femmes âgées confectionnaient de nouveaux paniers selon des techniques ancestrales que les jeunes générations seront appelées à perpétuer à leur tour.

Cette Une mettait ainsi en valeur la transmission entre les générations, l’attachement aux traditions et l’esprit de solidarité qui demeure profondément ancré dans de nombreuses communautés vietnamiennes. Les coiffes blanches, soigneusement portées par les aînées, renforçaient encore l’identité culturelle de cette ethnie.

Le 3 mai 1946, le Président Hô Chi Minh signa le Décret N°58 instituant le Service des minorités ethniques, premier organe étatique chargé des affaires ethniques. Le 3 mai dernier marquait ainsi le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de cette institution publique.

Depuis plusieurs décennies, le Parti et l’État consacrent des ressources prioritaires aux régions peuplées de minorités ethniques. L’un des résultats les plus marquants de cette politique réside dans la gestion harmonieuse des relations interethniques, contribuant à consolider le bloc de grande union nationale, facteur essentiel de stabilité socio-politique et de croissance.

Dans cette approche, l’une des évolutions les plus importantes a consisté à replacer les populations concernées au cœur du processus de développement. L’objectif est de leur permettre de surmonter elles-mêmes leurs difficultés afin de favoriser une dynamique durable.

La mise en œuvre du Programme cible national destiné aux régions à minorités ethniques et de différentes politiques sectorielles a produit des résultats jugés encourageants. La création de nouveaux établissements scolaires dans les zones montagneuses a notamment contribué à élever le niveau d’instruction et, sur le long terme, à faire émerger de nouveaux repères culturels.

Le rôle des personnalités influentes des différentes ethnies - chefs de village, figures tutélaires ou responsables communautaires - demeure également déterminant pour renforcer la confiance et nourrir le consensus social au sein d’une communauté vietnamienne unie et solidaire.

Hervé Fayet/CVN