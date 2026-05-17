Les scientifiques saluent la vision du dirigeant Tô Lâm sur le rôle de la science

Après le discours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, lors de la cérémonie marquant le 120e anniversaire de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, le 16 mai, de nombreux scientifiques et intellectuels ont exprimé leur enthousiasme et leur confiance envers la vision plaçant «les scientifiques au centre des connexions au service du développement national dans la nouvelle ère».

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Le Professeur associé et Docteur Truong Ngoc Kiêm, directeur du Parc des hautes technologies et de l’innovation de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, a indiqué que le dirigeant vietnamien avait confié à l’université plusieurs missions importantes, notamment celle de devenir une université d’excellence, locomotive du développement scientifique et technologique, de l’innovation et de la transformation numérique, afin de contribuer à une croissance économique vietnamienne à deux chiffres.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, ces orientations ne constituent pas seulement une feuille de route pour l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, mais inspirent également l’ensemble du système de l’enseignement supérieur vietnamien. Il a souligné que les universités devaient non seulement former des ressources humaines de haute qualité, mais aussi jouer le rôle de centres de connexion et de transfert des connaissances entre les établissements académiques, les entreprises et les localités.

« L’Université nationale du Vietnam à Hanoï a identifié deux tâches prioritaires à mettre en œuvre immédiatement. La première consiste à réexaminer les systèmes ainsi que les résultats des activités scientifiques, technologiques et d’innovation menées par l’établissement au cours des dernières années, afin de les évaluer et de promouvoir les liens et coopérations pour mettre rapidement les résultats de la recherche scientifique au service des localités et des entreprises. En effet, les localités et la communauté des entreprises ont aujourd’hui besoin d’activités d’innovation, mais les liens de coopération restent encore limités. Ensuite, en tant qu’unité de coordination, nous avons pour mission de connecter les activités scientifiques et technologiques nationales et internationales avec les localités et les entreprises afin de mettre les produits des enseignants et des scientifiques au service du développement commun », a-t-il affirmé.

Selon Truong Ngoc Kiem, dans un contexte où les ressources demeurent limitées, il est nécessaire d’investir davantage dans les groupes de recherche performants et les scientifiques de haut niveau, notamment afin d’attirer des talents vietnamiens de l’étranger et de renforcer les capacités scientifiques et technologiques nationales.

De son côté, le Professeur et Docteur ès sciences Vu Minh Giang, ancien vice-directeur de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï et président du Conseil scientifique et de formation de l’établissement, a exprimé sa profonde émotion devant l’attention particulière accordée par les dirigeants du Parti et de l’État à l’enseignement supérieur vietnamien.

Il a estimé que les mécanismes spécifiques évoqués par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, constituaient une solution importante permettant à l’université de se développer plus rapidement et de réaliser des percées. Dans le domaine financier notamment, il a jugé indispensable de mettre en place des politiques salariales compétitives afin d’attirer les talents scientifiques de haut niveau.

La professeure et docteure Tran Thi Thanh Tu, cheffe du Département des sciences et de l’innovation de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, a pour sa part qualifié les avertissements du dirigeant Tô Lâm sur le risque de retard scientifique et technologique de particulièrement précieux et opportuns pour les intellectuels et les chercheurs, appelés à maîtriser les technologies du futur.

Enfin, le Professeur et Docteur Nguyên Ngoc Minh, enseignant à l’Université des sciences naturelles (relevant de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï) et lauréat du Prix Ta Quang Buu 2016, a souligné que les scientifiques vietnamiens étaient pleinement conscients de leur responsabilité, non seulement dans la recherche et l’enseignement, mais aussi dans la résolution des grands défis nationaux, le renforcement de la compétitivité du pays, la préservation des valeurs culturelles et humaines de la nation et la préparation des générations futures.

Photo : VNA/CVN

Le 16 mai, lors de la cérémonie marquant le 120e anniversaire de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, le dirigeant Tô Lâm a déclaré que l’Université nationale du Vietnam à Hanoï doit redoubler d’efforts, agir avec davantage de vigueur et réaliser des percées plus nettes afin d’être véritablement à la hauteur du rôle et de la mission d’une université nationale. Notre Parti a, à plusieurs reprises, averti que le retard constitue un risque majeur menaçant le destin et l’avenir de la nation. Le retard en matière de niveau de développement trouve son origine dans le retard en science, technologie, innovation ainsi que dans la faible teneur en savoir des activités de production, des services et de la gouvernance nationale. À l’ère de la mondialisation et du développement fulgurant de la révolution technologique, le retard signifie dépendance, affaiblissement et perte des opportunités de progrès.

C’est pourquoi notre Parti a adopté des décisions stratégiques très importantes telles que la Résolution 57 du Bureau politique sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale ; la Résolution 71 sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation ; la Résolution 80 sur le développement de la culture vietnamienne, etc. La ligne directrice est claire, les institutions s’ouvrent et les ressources sont en cours de préparation. La question décisive aujourd’hui est l’action, une action résolue, efficace et menée jusqu’au bout, afin de concrétiser l’aspiration à un haut niveau de développement dans les décennies à venir, pour sortir le pays de la situation de retard et l’élever au rang des nations développées avancées d’ici 2045 ».

VNA/CVN