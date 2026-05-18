Un expert argentin optimiste sur un accord commercial MERCOSUR - Vietnam

Les perspectives de négociation d'un accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR), ainsi que les perspectives de coopération future entre l'Argentine et le Vietnam, sont jugées très prometteuses.

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Photo : VNA/CVN

C’est l’analyse de Rodolfo Cáffaro Kramer, président de la Chambre de Commerce MERCOSUR - ASEAN (MACC), lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Rodolfo Cáffaro Kramer s’est montré optimiste quant à l’issue des discussions, soulignant la volonté croissante du bloc sud-américain de s’ouvrir davantage au commerce international. Selon lui, la finalisation de l’accord commercial avec l’Union européenne et la signature d’un accord de libre-échange avec Singapour montrent que le MERCOSUR élargit progressivement son réseau de coopération économique à l’échelle mondiale.

L’expert a précisé que le cas de Singapour constituait un précédent important pour le Vietnam, puisqu’il s’agit du premier pays de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) à conclure un tel accord avec le bloc sud-américain. Il a toutefois souligné une différence dans les mécanismes de négociation : les pays de l’ASEAN peuvent mener des négociations de manière autonome, tandis que le MERCOSUR requiert le consensus de l’ensemble de ses États membres.

Le président de la MACC a estimé que si les négociations progressaient rapidement, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le MERCOSUR, et plus particulièrement entre le Vietnam et l’Argentine, pourraient connaître une forte croissance dans les années à venir. Il s’est dit convaincu que le volume des échanges bilatéraux entre l’Argentine et le Vietnam pourrait doubler, voire davantage, dans un futur proche.

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Bien que le processus comporte certains défis, notamment la nécessité pour le Vietnam de protéger certains secteurs productifs nationaux, les perspectives restent vastes grâce à la forte complémentarité des deux économies. La MACC s’est déclarée prête à accompagner le Vietnam dans ses préparatifs afin de promouvoir les négociations commerciales avec le MERCOSUR.

Concernant les objectifs de développement du Vietnam, Rodolfo Cáffaro Kramer s’est dit impressionné par la stratégie du pays accordant la priorité aux infrastructures, à l’éducation ainsi qu’aux sciences et technologies. Selon lui, l’investissement dans les infrastructures constitue une condition essentielle à une croissance économique durable.

Il a également salué l’avantage démographique du Vietnam, caractérisé par une population jeune, moteur essentiel du dynamisme et de la compétitivité économique. Avec une croissance du Produit intérieur brut (PIB) dépassant 8% en 2025 et un revenu par habitant estimé à plus de 5.000 dollars pour une population de 100 millions d’habitants, le pays affiche de solides perspectives de développement.

Il a en outre insisté sur l’importance de renforcer la coopération Sud-Sud, estimant que l’Argentine et le Vietnam pouvaient coopérer directement sans dépendre des intermédiaires traditionnels comme l’Europe ou les États-Unis.

Le Vietnam figure actuellement parmi les principaux partenaires commerciaux de l’Argentine, occupant parfois la cinquième place mondiale. Si les échanges actuels reposent principalement sur les matières premières agricoles argentines comme le soja et le maïs, l’expert a insisté sur la nécessité d’une évolution vers une coopération à plus forte valeur technologique.

Le Vietnam s’affirme désormais comme un partenaire technologique important, notamment dans les domaines de l’électronique, des télécommunications et des hautes technologies. L’industrialisation rapide et l’affirmation du label "Made in Vietnam" ouvrent de vastes perspectives de coopération entre les entreprises vietnamiennes et argentines dans les secteurs de la technologie, de l’énergie et des infrastructures techniques.

VNA/CVN