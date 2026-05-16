Bonté, témérité et solidarité

La semaine dernière, la Une du numéro 19 mettait à l’honneur une étudiante souriante portant les couleurs de l’Université de Nam Cân Tho. La jeune femme avait participé à une campagne de don de sang organisée à Cân Tho (Sud). Son attitude calme et déterminée illustrait l’engagement croissant des jeunes dans les actions solidaires menées à travers le pays.

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À l’évidence, elle ne semblait souffrir ni de bélénophobie, peur intense des aiguilles et des piqûres, ni d’aichmophobie, liée aux objets pointus, ni encore de trypanophobie, associée aux procédures médicales impliquant des seringues. Encore moins d’hématophobie, cette peur irrationnelle provoquée par la vue du sang. Bien au contraire, cette étudiante apparaissait comme une personne courageuse, consciente de l’importance du don de sang pour la collectivité.

Cette Une faisait écho aux nombreuses initiatives solidaires organisées au Vietnam à l’occasion du mois de mai. Cette période met notamment en lumière le rôle de la Croix-Rouge vietnamienne, alors que l’organisation se prépare à célébrer son 80e anniversaire (23 novembre 1946). L’association poursuit ses campagnes de sensibilisation auprès des autorités, des différents secteurs d’activité et de l’ensemble de la population.

Elle a fixé plusieurs objectifs ambitieux : mobiliser au moins 500 milliards de dôngs, soutenir durablement 17.000 foyers pour un investissement dépassant 80 milliards de dôngs, et collecter près de 80.000 unités de sang grâce au mouvement national de don volontaire.

Au Vietnam, celui-ci n’a cessé de prendre de l’ampleur au cours des 25 dernières années. Il est progressivement devenu un geste citoyen largement partagé, mobilisant toutes les catégories de la société : forces armées, personnel médical, ouvriers, cadres, étudiants ou encore mères de famille.

Dans le dossier intérieur du numéro 19 apparaissait également le portrait de Nguyên Viêt Hà, résidant à Dông Anh, en périphérie de Hanoï, et engagé de longue date dans les campagnes de don de sang. En plus de 20 ans, il a effectué 112 dons de sang et de plaquettes. Son engagement a progressivement gagné son entourage : son beau-frère a dépassé les 50 dons et son propre fils s’est récemment impliqué à son tour.

Pour rappel, le 7 avril correspond au Vietnam à la Journée nationale du don de sang volontaire. En un quart de siècle, le pays a collecté près de 24 millions d’unités de sang, dont 1,7 million pour la seule année 2025.

Enfin, les spécialistes rappellent régulièrement quelques recommandations simples destinées à rassurer les personnes les plus réticentes : éviter de fixer le matériel médical ou le prélèvement, échanger avec le personnel soignant afin de détourner son attention, ou encore bien s’hydrater avant et après le don. Des méthodes de relaxation, de respiration ou d’accompagnement psychologique peuvent également aider certaines personnes à surmonter leurs appréhensions.

Hervé Fayet/CVN