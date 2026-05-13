Bâtir ensemble un avenir radieux pour les relations sino-vietnamiennes

Dans un article récent publié par le Quotidien du Peuple de Chine, l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a souligné l'importance historique et les résultats de la visite d'État en Chine du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm.

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Photo: VNA/CVN

Selon lui, cette visite, effectuée à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, intervient à un moment charnière où le Vietnam entre dans une ère de progrès national et où la Chine lance son 15e plan quinquennal.

He Wei a estimé que la visite a transmis un signal clair sur la volonté des deux pays d’approfondir leur confiance stratégique et de poursuivre ensemble leur développement. Il a également souligné que ce déplacement ouvrait un nouveau chapitre dans la construction d’une " communauté d'avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique " à un niveau plus élevé.

L’ambassadeur a résumé la visite par trois « premières ». Il s’agissait d’abord du voyage à l'étranger du haut dirigeant Tô Lâm après son élection à la présidence vietnamienne. Ensuite, le dirigeant vietnamien est devenu le premier chef d’État étranger à visiter la nouvelle zone de Xiong’an, présentée comme la "ville du futur" de la Chine. Enfin, il s’agissait aussi de la première fois qu’un dirigeant étranger effectuait un trajet de dix heures en train à grande vitesse à travers six provinces chinoises durant une visite officielle. Selon He Wei, ces dispositions particulières illustrent le caractère spécial des relations sino-vietnamiennes.

En outre, l'article identifie quatre faits marquants de la visite. D'abord, en tant que partenaires partageant le même chemin, le Vietnam et la Chine réaffirment leur mission commune de rechercher le bonheur de leurs peuples et le progrès de l'humanité. Les dirigeants ont souligné que le développement des relations bilatérales est un choix stratégique mutuel pour protéger le régime socialiste et le rôle dirigeant des Partis communistes. Cet engagement mutuel vers la modernisation démontre la justesse de la voie choisie et renforce les fondements politiques de la coopération bilatérale.

Ensuite, l’ambassadeur chinois a ensuite souligné les avancées enregistrées dans la coopération concrète entre les deux pays. Lors de la visite, les deux parties ont publié une déclaration commune de haut niveau définissant une feuille de route claire pour la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Vietnam dans une perspective plus large.

Trente-deux documents de coopération ont été signés, couvrant des projets d'infrastructures stratégiques tels que trois lignes ferroviaires à écartement standard dans le nord du Vietnam. Ces accords touchent également des domaines essentiels comme l'agriculture, la santé, les ressources humaines et l'innovation technologique. L'ambassadeur a noté que les stratégies de développement des deux pays sont désormais plus imbriquées que jamais, créant un soutien solide pour la croissance durable de chaque nation.

En outre, l'accent a été mis sur la compréhension mutuelle et les échanges entre les deux peuples. Les deux pays ont annoncé le lancement de l'Année de la coopération touristique Chine - Vietnam 2026-2027. S'appuyant sur les succès de l'Année des échanges humanitaires 2025, cette initiative vise à raviver l'amitié traditionnelle, à la fois "camarade et frère". En développant des destinations touristiques emblématiques et en favorisant les flux de visiteurs, les deux pays s'assurent que leurs liens culturels continuent de briller à l'ère nouvelle.

Fidèles à leurs principes éthiques, la Chine et le Vietnam ont fait preuve d'une responsabilité et d'un engagement renouvelés. Lors de cette visite, les dirigeants des deux pays ont échangé des points de vue approfondis sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, soulignant la nécessité de promouvoir la construction d'un système de gouvernance mondiale plus juste et équitable.

Ce faisant, ils ont lancé un appel vibrant, en phase avec l'esprit du temps, réaffirmant la voie du multilatéralisme et promouvant un développement et une prospérité partagés.

Dans un contexte international complexe et instable, l’ambassadeur a estimé que l'amitié traditionnelle entre la Chine et le Vietnam, ainsi que leur engagement commun envers le bien de l'humanité, n'en sont que plus précieux. Ce lien apporte non seulement stabilité et dynamisme à la cause de la paix et du développement dans la région et dans le monde, mais il constitue également un puissant moteur, propulsant l'humanité vers un avenir meilleur.

En conclusion, le diplomate chinois He Wei a affirmé que la Chine et le Vietnam, en tant que partenaires partageant les mêmes orientations de développement, avaient toujours avancé côte à côte durant les différentes étapes de leur histoire moderne.

Il a indiqué que la Chine était prête à poursuivre avec le Vietnam le développement de la coopération concrète, tout en renforçant la gestion des différends afin de transformer les orientations fixées par les dirigeants des deux pays en projets concrets au service de la modernisation et de la construction d’une communauté d’avenir partagé entre les deux nations.

VNA/CVN