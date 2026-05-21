De jeunes dirigeants lao louent le Vietnam pour ses acquis de développement

De jeunes dirigeants lao ont salué les réussites du Vietnam en matière de développement et son influence internationale croissante, y voyant une source d’inspiration pour la cause révolutionnaire et le développement national du Laos.

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Thongly Sisoulith, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse révolutionnaire du peuple lao (UJRPL), et Daosavanh Kheuamixay, directeur adjoint de l’Académie nationale lao de politique et d’administration publique, ont déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Vientiane, en marge d’une conférence organisée au début du mois par l’ambassade du Vietnam au Laos sur les résultats du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et les élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale, que les objectifs économiques ambitieux du Vietnam et ses succès en matière d’intégration internationale offraient de précieux enseignements pratiques pour le Laos.

Photo : VNA/CVN

Daosavanh Kheuamixay a décrit le XIVe Congrès national du PCV comme une continuation et un approfondissement des acquis des congrès précédents. Le développement remarquable du Vietnam aujourd’hui témoigne de la pertinence de la voie socialiste choisie par les deux partis et les deux pays, a-t-il affirmé.

Thongly Sisoulith a souligné que la conférence avait mis en lumière la solidarité de longue date, l’étroite coopération et les liens sincères qui unissent les peuples vietnamien et laotien depuis la lutte pour la libération nationale.

Il a rappelé que les générations précédentes de jeunes des deux pays avaient combattu et fait des sacrifices ensemble sous la direction du Parti communiste vietnamien (PCV) et du Parti révolutionnaire populaire lao, contribuant ainsi à faire de la jeunesse une force fiable pour les partis. Il a rappelé que le président lao Kaysone Phomvihane avait décrit la jeunesse comme le "bras droit du Parti".

Selon le dirigeant de l’UJRPL, les jeunes générations des deux pays devraient continuer à préserver et à promouvoir ce précieux héritage, en particulier dans le contexte de la nouvelle ère, où une coopération renforcée dans les domaines de la science, de la technologie, de la culture et de l’éducation est de plus en plus importante.

Partageant ses impressions sur le XIVe Congrès national du PCV, Thongly Sisoulith a exprimé son admiration pour les objectifs économiques ambitieux du Vietnam, affirmant qu’ils reflétaient la capacité de direction et la vision stratégique du PCV.

Il a qualifié le congrès d’étape majeure, soulignant que l’objectif du Vietnam de maintenir une croissance annuelle du PIB d’au moins 10% et d’atteindre un revenu par habitant de 8.500 dollars américains au cours des cinq prochaines années témoigne de la capacité de production croissante du pays et de son intégration internationale.

Thongly Sisoulith a également déclaré que l’utilisation d’images et de vidéos lors de la conférence avait permis aux délégués lao de mieux comprendre le parcours de développement du Vietnam, depuis les débuts du Parti sous la direction du président Hô Chi Minh jusqu’aux réalisations actuelles du pays.

De son côté, Daosavanh Kheuamixay s’est dit particulièrement impressionné par le rapport politique présenté lors du congrès, décrivant la période actuelle comme une période charnière pour le Vietnam, qui s’apprête à franchir une étape décisive après des décennies de développement.

Il a salué la capacité du Vietnam à exploiter ses atouts internes et a affirmé que l’expérience du pays en matière de construction du Parti et de mobilisation du patriotisme et du dévouement de la population offrait de précieux enseignements au Laos.

Selon lui, l’Académie nationale laotienne de sciences politiques et d’administration publique prévoit d’intégrer ces enseignements à ses programmes de recherche et de formation destinés aux futurs dirigeants lao.

Thongly Sisoulith a également exprimé son souhait de voir se développer et approfondir la coopération entre les jeunes lao et vietnamiens dans les domaines scientifique, technologique et culturel, contribuant ainsi au renforcement continu de la solidarité spéciale qui unit les deux pays voisins.

VNA/CVN