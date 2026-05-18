La diaspora salue les avancées de la Résolution 68 sur les entreprises privées

Un an après le lancement de la Résolution 68-NQ/TW sur le développement du secteur privé, le Vietnam enregistre des avancées notables, largement saluées par plusieurs experts, universitaires et de nombreux Vietnamiens à l’étranger.

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Photo : VNA/CVN

Au Laos, Pham Thi Minh Huong, membre du Comité permanent de l’Union générale des Vietnamiens du Laos et vice-présidente de l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger (BAOOV), a souligné que cette résolution avait entraîné des changements concrets et suscité un fort écho au sein de la société.

Observatrice attentive de l’évolution économique du pays, Pham Thi Minh Huong a affirmé que la confiance des investisseurs s’était nettement renforcée, comme en témoigne l’augmentation significative du nombre de nouvelles entreprises créées. Les politiques de réduction et d’exonération fiscales, mises en œuvre rapidement, ont non seulement soutenu les entreprises, les particuliers et foyers exerçant des activités commerciales, mais aussi ravivé l’esprit entrepreneurial. Ce mouvement se traduit par la transition volontaire de nombreux commerçants individuels vers un modèle d’entreprise structuré, favorisant ainsi l’innovation et l’esprit start-up.

Parallèlement, la rationalisation de l’appareil administratif et la simplification des procédures ont permis de lever d’importants obstacles à la production et aux activités commerciales. L’accélération de la transformation numérique, le développement du marché des capitaux et le soutien aux PME facilitent désormais un accès plus fluide aux ressources telles que le foncier, la technologie et la main-d’œuvre. Il s’agit de changements positifs que le monde des affaires peut clairement constater dans ses relations avec les autorités vietnamiennes.

L’ambition du gouvernement de faire passer le secteur privé d’un rôle de soutien à celui de moteur de l’économie nationale se concrétise également par une participation accrue des entreprises privées à des projets d’infrastructures d’envergure nationale. Des secteurs autrefois dominés par les entreprises publiques ou étrangères, comme la construction d’aéroports, de ports maritimes, de voies ferrées ou de réseaux de métro, voient désormais une présence croissante des acteurs privés vietnamiens, ouvrant de nouvelles perspectives de développement.

Au-delà des frontières, ces évolutions renforcent le prestige, la confiance et la position des entrepreneurs vietnamiens sur la scène internationale. Pham Thi Minh Huong a estimé qu’un climat des affaires favorable, transparent et cohérent constituait un levier important pour encourager la diaspora à intensifier ses investissements vers le Vietnam. Elle a toutefois souligné que la mise en œuvre de la Résolution 68 devait être menée de manière cohérente, rigoureuse et efficace, notamment au niveau local.

Dans la perspective d’une nouvelle ère de développement du pays, l’accent doit être mis sur le perfectionnement du cadre institutionnel afin de garantir sa stabilité, sa transparence et sa prévisibilité, ainsi que sur le soutien aux entreprises privées dans les secteurs d’avenir tels que la transformation numérique, l’économie verte et l’innovation.

Pham Thi Minh Huong a plaidé pour la création de mécanismes de connexion plus efficaces et de dispositifs d’accompagnement plus souples entre l’État et la diaspora, ainsi que pour un environnement juridique favorable permettant de mobiliser pleinement les ressources intellectuelles et financières des Vietnamiens de l’étranger.

Elle s’est enfin déclarée convaincue que, grâce à la détermination réformatrice de l’État et au dynamisme du secteur privé, la Résolution 68 continuerait de produire des résultats positifs, devenant un moteur important du développement innovant de l’économie privée vietnamienne et contribuant à la réalisation des deux objectifs stratégiques centenaires du pays.

VNA/CVN