Des experts indiens voient un fort potentiel de coopération innovante avec le Vietnam

En marge du Forum de l’innovation Vietnam - Inde, organisé dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en Inde du 5 au 7 mai, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a interviewé des experts indiens sur les perspectives de coopération entre les deux pays dans les domaines de la technologie, de l’innovation et des start-up.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Amitabh Nag, PDG de la division BHASHINI de Digital India, représentant du MeitY Startup Hub du ministère indien de l’Électronique et des Technologies de l’information (MeitY), a estimé que le Vietnam et l’Inde disposent de nombreux atouts complémentaires dans l’écosystème des start-up, les deux pays bénéficiant de ressources humaines hautement qualifiées et développant activement les technologies de pointe ainsi que les technologies émergentes.

Amitabh Nag a souligné que le Vietnam et l’Inde partagent la même ambition de devenir des nations développées respectivement d’ici 2045 et 2047. Ainsi, les organisations et associations de start-up des deux pays pourraient construire ensemble des écosystèmes de coopération communs, destinés non seulement à répondre aux besoins nationaux, mais aussi à s’étendre vers d’autres marchés.

Abordant le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et des données linguistiques, Amitabh Nag a estimé qu’il s’agit d’un secteur de coopération très prometteur, car étroitement lié à l’identité culturelle de chaque nation.

Selon lui, l’Inde met actuellement en œuvre le projet "Interface Bhasha" afin de développer des modèles d’IA et des bases de données pour de nombreuses langues, y compris celles disposant de peu de ressources numériques.

L’Inde a développé une plateforme nationale de technologies linguistiques intégrant des modèles d’IA et des données linguistiques, tout en rendant open source une grande partie de ce système afin de renforcer sa compatibilité et son interconnexion avec les langues internationales.

Fait notable, Amitabh Nag a indiqué que la langue vietnamienne a déjà été intégrée à la plateforme linguistique indienne, permettant la conversion fluide de contenus dans les langues indiennes vers du texte ou de la voix en vietnamien.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Amitabh Nag a exprimé l’espoir que les deux pays renforceront davantage leur coopération dans les écosystèmes de start-up, l’IA et les données linguistiques dans les années à venir.

De son côté, le docteur Ranit Chatterjee, cofondateur de trois start-up - RIKA India, l’Institut RIKA et DTECH - a mis en avant l’importance du Forum de l’innovation Vietnam-Inde, le considérant comme une initiative tournée vers l’avenir et une plateforme essentielle pour connecter les start-up des deux pays.

Selon lui, l’un des domaines de coopération les plus prometteurs concerne la gestion des catastrophes naturelles et la lutte contre le changement climatique car le Vietnam et l’Inde partagent de nombreuses similitudes en matière de risques naturels. Dans ce domaine, les start-up peuvent jouer un rôle important dans le développement de solutions technologiques destinées à la gestion et à la réponse aux catastrophes futures, non seulement en Asie du Sud, mais aussi en Asie du Sud-Est.

Le docteur Chatterjee a également estimé que le Vietnam et l’Inde pourraient coopérer dans le développement de robots utilisant l’IA ainsi que d’autres technologies avancées, notamment les technologies quantiques, afin de contribuer à réduire et à gérer efficacement les risques auxquels les deux pays sont confrontés.

Les experts indiens ont exprimé leur conviction que la visite d’État du haut dirigeant Tô Lâm donnera un nouvel élan à la coopération Vietnam - Inde dans les domaines de l’innovation, des technologies numériques et des start-up, contribuant ainsi à renforcer de manière plus concrète et plus efficace le Partenariat stratégique global renforcé entre les deux pays.

VNA/CVN