Refaire le monde en français : dernière étape au Cambodge

Neuf élèves francophones et leurs enseignantes de français de trois lycées de Hô Chi Minh-Ville ont rendu visite à leurs amis cambodgiens, et ont été rejoints par leurs camarades lao à Phnom Penh pour parler des problèmes environnementaux. Ces brillants élèves de Première (classe 11) sont allés à la rencontre d’acteurs du développement durable pour la dernière fois, durant quatre jours bien remplis, du 2 au 5 juillet 2024.

C’est en bus, le 2 juillet dernier, que la délégation vietnamienne a rejoint la dynamique capitale du Cambodge. Arrivés à 14h30, les lycéens ont pris leurs quartiers à l'hôtel Ibis. Ils ont ensuite visité des monuments célèbres de Phnom Penh, tels que le Wat Phnom et le monument de l'Indépendance. Ils ont dîné à bord d’un bateau de croisière sur le majestueux Tonle Sap. Certains sont encore sous le charme de l’endroit.

Dégustation

Le 3 juillet 2024, à 7h15, les jeunes sont partis pour visiter l'usine Confirel. Ils y ont goûté des produits organiques et découvert chaque étape du processus de fabrication des bonbons, du vin et du thé cambodgiens. Ensuite, ils ont déjeuné au restaurant Glasshouse et participé à des activités de groupe sur le thème "Trash is nice" (Nos poubelles sont des trésors). L’atelier consistait à fabriquer des portefeuilles, des pots pour les plantes ou des carreaux décoratifs à partir de toutes sortes d’autres objets contenant du plastique. L'après-midi, le groupe a visité l'ambassade de France au Cambodge.

Le 4 juillet, ils ont rejoint Bos Khnor, au sud-est du Cambodge, pour visiter trois stations expérimentales développées par le Cirad, sur thème "Pour un sol vivant". Malheureusement, un orage violent a obligé nos aventuriers à retourner à Phnom Penh. Le soir, ils ont pu participer à une exposition de BD et ont dîné au Bistrot de l'Institut français au Cambodge.

Le 5 juillet 2024, pour leur dernière matinée, ils ont visité le jardin de l'ambassade de France, suivi de l'Institut de technologie du Cambodge (ITC). Le but était d’en savoir plus sur les eaux souterraines du Cambodge. Puis, ce fut la grande séparation et le retour au pays avec des souvenirs inoubliables. Que du positif pour tous les acteurs des trois pays et l’espoir de réitérer le programme à l’été 2025.

Texte : Hervé Fayet/CVN

Photos : Ngô Nhi Tuong Uyên/CVN