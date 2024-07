Remise des prix du concours de dessin sur les personnages de la bande dessinée Astérix

Le concours, destiné à des écoliers de 5 à 18 ans, s’étendait du 15 mai au 10 juin. Il avait pour thème “Astérix fait du sport avec des jeunes Vietnamiens”. Il fait écho à l'événement sportif le plus important au monde, les Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, ainsi qu'à la parution de trois nouveaux albums d’Astérix en France, dont un intitulé “Astérix aux Jeux olympiques”, publié au Vietnam par la maison d'édition Kim Đồng.

Vingt-et-un candidats ont été primés au total. Dans le Sud, trois écoliers ont été distingués : Trân Nguyên Anh Thu a remporté le 2e prix, et Trân Khiêt Hà et Nguyên Ro Cham Thao Vi ont reçu des prix décernés par le public. Les autres lauréats ont été récompensés lors d'une cérémonie organisée le 20 juin à Hanoï. “Cette année, Astérix fête ses 65 ans, et pourquoi à 65 ans, Astérix est toujours en bonne forme ?” a demandé Emmanuelle Charrier, directrice déléguée de l’IFV à Hô Chi Minh-Ville, aux jeunes participants lors de la remise des prix.

La représentante de l’IFV a rappelé les dates importantes de la création de l'histoire d’Astérix. “L’histoire se passe depuis très longtemps, 50 ans avant J.-C., dans un petit village gaulois occupé par les Romains, où les Gaulois luttaient contre les envahisseurs. Astérix a connu un succès mondial grâce à ses valeurs universelles et à son humour très français”, a souligné Emmanuelle Charrier.

Selon Emmanuelle Charrier, Astérix, anciennement connu sous le nom d’Astérix le Gaulois, est une série de bande dessinée française créée le 29 octobre 1959 par le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo. Elle est devenue l'une des bandes dessinées les plus publiées dans le monde, avec 40 albums traduits en 117 langues. Au Vietnam, 14 albums ont été traduits en vietnamien et ont été bien accueillis par le public.

