"Jeunes Reporters Francophones 2024" : Créer, innover, entreprendre en français

>> Concours "Jeunes Reporters Francophones 2023" : 14 prix remis



>> Concours "Jeunes Reporters Francophones 2023" : 14 prix remis

>> Règlement du concours "Jeunes Reporters Francophones 2024"

Placée sous le thème “Créer, innover, entreprendre en français”, cette édition a pour objectif de créer un forum afin que les jeunes puissent partager et échanger sur les multiples opportunités et le dynamisme de l’espace francophone, encourageant ainsi la créativité, l’innovation et l’entrepreneuriat comme leviers de création d’emplois pour la jeunesse. L’ambition est de promouvoir la rédaction en langue française auprès des étudiants francophones. Les participants doivent mettre en lumière des idées ou initiatives dans les domaines de la création, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.

Ce concours, qui s’adresse à tous les Vietnamiens et étrangers francophones âgés de 18 à 35 ans, reçoit également l’assistance de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam (GADIF), de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, ainsi que de nombreuses universités, entreprises et d’autres partenaires.

Les productions écrites, accompagnées de photos, doivent être entièrement originales, et les participants doivent être les auteurs effectifs de leurs articles. Elles ne doivent donc jamais avoir été préalablement publiées dans un journal ou une revue, au Vietnam ou à l’étranger. Toute utilisation de l’Intelligence artificielle (IA) sera sanctionnée par disqualification. Les contenus qui contreviennent aux réglementations de l’État et à la loi vietnamienne, ou qui vont à l’encontre des us et coutumes du pays, sont formellement proscrits.

CRITÈRES REQUIS

Les articles seront évalués selon les critères suivants :

• Pertinence et originalité du traitement du sujet : Capacité à illustrer le thème du concours ;

• Qualité des articles : Rigueur de la recherche, structure du reportage ;

• Style et créativité : Qualité rédactionnelle et vocabulaire utilisé ;

• Impact et engagement : Capacité à susciter l’intérêt et à engager le public.

Les dossiers d’inscription doivent être envoyés du 1er au 31 août 2024. Les 20 meilleures productions sélectionnées pour la finale seront publiées du 11 au 25 octobre 2024 sur le site web du journal lecourrier.vn afin de recueillir les votes des lecteurs. La cérémonie de remise des prix est prévue le 8 novembre 2024.

Les articles et les informations seront envoyés selon les liens suivants :

* Pour une candidature individuelle :

https://shorturl.at/UolCw

* Pour une candidature collective :

https://shorturl.at/p4XHY

PRIX

Le comité d’organisation décernera trois prix principaux. Le 1er Prix sera un ordinateur portable d’une valeur de 20.000.000 VND ; le 2e, une tablette de 10.000.000 VND ; et le 3e, un smartphone de 5.000.000 VND.

Des Prix d’encouragement et des mentions spéciales, comme le Prix du Public et le Prix de l’Étudiant talentueux, ou le Prix du Candidat dynamique… seront également remis.

Pour plus d'informations et pour obtenir la fiche d’inscription, veuillez consulter la rubrique “Concours Jeunes Reporters Francophones 2024” sur le site https://lecourrier.vn.

Vous pouvez également contacter le Comité d’organisation à l’adresse suivante :

Le Courrier du Vietnam, 79 Ly Thuong Kiêt, arrondissement de Hoàn Kiêm, à Hanoï.

Tél. : (+84-91) 2 58 50 52, (+84-98) 9 34 47 48, (+84-24) 39 33 45 87.

Email : jeune.reporter.cvn@gmail.com.

La Rédaction

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN