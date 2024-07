Le 19e forum "Étudier en France" à Hô Chi Minh-Ville

L’événement, organisé annuellement par l'Union des étudiants vietnamiens en France (UEVF), en coopération avec Campus France et l'Institut français, a attiré bon nombre de jeunes et de parents d'élèves vietnamiens intéressés par les études en France.

De nombreux sujets ont été abordés au 19e forum "Étudier en France" : préparation des bagages, gestion des dépenses, logement, démarches administratives pour l’inscription scolaire et la résidence en France, recherche d'emplois ou de stages à temps partiel dans ce pays européen et avantages de ce choix. Des mises à jour en matière de formalités administratives en France ont également été mentionnées telles que le processus de demande et d'obtention de visa en ligne, l'inscription à l'assurance française et les frais de scolarité à la CVEC (Contribution de Vie Étudiante et de Campus).

Lors du forum, Nguyên Phan Bao Thuy, président de l'UEVF, a précisé que le forum "Étudier en France" n’était plus organisé seulement dans les quatre grandes villes du Vietnam : Hanoï (Nord), Huê, Dà Nang (Centre) et Hô Chi Minh-Ville (Sud). "Depuis 2023, ce forum a également lieu dans la ville méridionale de Cân Tho. Au total, quelque 2.000 personnes y ont participé dans les différentes villes, ce qui confirme l’attractivité des études en France", a-t-il souligné.

"Ces résultats ont montré l’efficacité de la coopération entre l’UEVF et Campus France. Fort de notre devise +Nous partageons pour que vous réussissiez+, le forum sera toujours attendu par les étudiants pour obtenir rapidement des informations précises sur les villes françaises où les étudiants vietnamiens désirent faire des études", a poursuivi M. Thuy.

Dernières mises à jour

Florent MÉNARD, directeur de Campus France Vietnam, a quant à lui déclaré que Campus France était considéré comme l’un des centres accrédités permettant aux étudiants de se renseigner plus concrètement sur les programmes et démarches pour étudier en France. Il a également estimé que le forum "Étudier en France" était une bonne opportunité pour connaître les mises à jour administratives et les détails d’organisation pour préparer au mieux un parcours d’études en France.

"Les expériences de la vie étudiante en France ont changé au fil du temps. Et le forum est une bonne opportunité pour les étudiants de rencontrer et d'échanger directement avec des étudiants vietnamiens ayant fait leurs études et travaillé en France", a-t-il déclaré. Selon Florent MÉNARD, les informations sur les études en France sont mises à jour pour que les étudiants puissent réussir. "Par exemple, à l’époque où j’ai choisi le Vietnam pour mes études outre-mer, il n’y avait aucune union des étudiants similaires pour les étudiants français. Bien évidemment, il y avait pas mal de difficultés et on devait se débrouiller soi-même", a poursuivi le directeur de Campus France.

Malgré tout, selon lui, étudier en France sera une expérience intéressante permettant aux étudiants d’enrichir leurs connaissances et de fabriquer des souvenirs. Il a conseillé aux participants de profiter de ce forum pour s’informer auprès de jeunes vietnamiens ayant étudié en France, car certaines informations ne sont parfois pas accessibles en ligne.

Lors du forum, de nombreuses questions ont été posées par les étudiants et parents d'élèves en ce qui concerne les démarches administratives, la vie étudiante, l’hébergement, les domaines d’études et le coût de la vie dans les villes où ils souhaitent faire leurs études.

Le même forum se tiendra dimanche 7 juillet à l'Université de Cân Tho, dans la ville du même nom au Sud.

Texte et photos : Truong Giang/CVN