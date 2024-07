Hackathon “Jeu parle français” : dix équipes sélectionnées pour la finale

L’Organisation internationale de la Franco-phonie (OIF), par le biais du Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale (CREFECO) et du Centre régional francophone pour l’Asie et le Pacifique (CREFAP), a lancé avec ses partenaires techniques et institutionnels, Serious Evo International et le Bureau de l’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale, la 5e édition de l’hackathon de jeux vidéo “Jeu parle français”.

Du 6 au 9 juin, vingt-cinq équipes regroupant soixante-dix jeunes participant(e)s de 16 à 22 ans étaient réunies en ligne sur la plateforme Discord pour concevoir un projet de jeu vidéo sérieux en français sur les thématiques liées aux objectifs de développement durable. Durant ces journées de travail intense, ils ont bénéficié d’ateliers et d’accompagnement grâce à des spécialistes et des facilitateurs en littératie vidéo-ludique ou en programmation venus d’Algérie, de France et de Roumanie.

Un jury composé de Ioan-Alexandru Bratosin, professeur au Département d’ingénierie en langues étrangères de l’Université nationale de science et technologie POLITEHNICA de Bucarest (Roumanie), Trân Van Công, responsable du CREFAP, et Emmanuel Samson, responsable du CREFECO, a sélectionné les dix meilleurs concepts de jeux qui seront développés lors la phase finale à Bucarest.

Du 6 au 8 septembre, en marge du IVe Congrès européen de la Fédération internationale des professeurs de français, les jeunes talents francophones seront accueillis à l’Université nationale de science et technologie POLITEHNICA de Bucarest pour bénéficier d’un accompagnement supplémentaire dans la finalisation de leur concept de jeu et mutualiser leur expériences et connaissances.

Dans le cadre du projet 2 de l’OIF “La langue française, langue d’enseignement et d’apprentissage”, cette action vise à promouvoir chez les apprenants la langue française comme langue de création et d’innovation tout en fédérant une communauté de jeunes francophones autour du jeu vidéo.

