Règlement du concours "Jeunes Reporters Francophones 2024"

Article 1 - Objectifs

Le Courrier du Vietnam - CVN (relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information), le seul journal en langue française au Vietnam, organise cette année la 9e édition du concours d’écriture journalistique "Jeunes Reporters Francophones" (abrégé en “le concours”).

Placé sous le thème “Créer, innover, entreprendre en français”, ce concours a pour objectif de créer un forum afin que les jeunes puissent partager et échanger sur les multiples opportunités et le dynamisme de l’espace francophone, encourageant ainsi la créativité, l’innovation et l’entrepreneuriat comme leviers de création d’emplois pour la jeunesse. Il excite également les candidats à faire preuve d’efforts et d’initiatives, mettant en valeur la vitalité de la langue française à travers leur talent rédactionnel et leur capacité d’illustration.

Le concours bénéficie du soutien de la Représentation régionale Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (REPAP/OIF), de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), du Groupe des ambassades, des délégations et des institutions francophones au Vietnam (GADIF), de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, ainsi que de nombreuses universités et entreprises, entre autres.

Article 2 - Conditions générales de participation

Le concours s’adresse à tous les Vietnamiens et étrangers francophones âgés de 18 à 35 ans.

Pour respecter les valeurs fondatrices d’éthique et de déontologie journalistiques, les participants doivent être les auteurs effectifs de leurs articles. Tout texte rédigé entièrement ou partiellement par l’intelligence artificielle (IA), y compris ChatGPT, sera sanctionné par disqualification et rejeté.

Les candidats peuvent soumettre un maximum de cinq travaux en langue française, qui peuvent traiter du même thème. Chaque travail ne doit pas dépasser 5.000 signes (espaces inclus), soit environ 900 à 1.000 mots. Il est également possible de présenter un photoreportage composé de 5 ou 6 photos légendées, accompagnées d’un texte de 100 à 200 mots décrivant le thème ou l’histoire des images.

Les textes doivent être rédigés au format DOC ou RTF, en police 14, Times New Roman, et accompagnés d’une ou de plusieurs photos légendées (5 au maximum). De plus, l’auteur doit envoyer séparément les images originales au format JPG ou JPEG. Celles-ci peuvent être prises soit par le candidat lui-même, soit par une tierce personne, mais dans ce dernier cas, le candidat doit disposer de l’autorisation de l’auteur. La source des photos (le nom de l’auteur) doit être précisée dans les légendes. Le CVN se réserve le droit de les publier.

Les travaux soumis, accompagnés de photos, doivent être entièrement originaux et le participant doit certifier en être l’auteur. Ils ne doivent donc jamais avoir été précédemment publiés dans un journal ou une revue au Vietnam et/ou à l’étranger. Les contenus qui contreviennent aux réglementations de l’État et à la loi vietnamienne, ou qui vont à l’encontre des us et coutumes du pays, sont strictement interdits.

La soumission d’un article sous son nom implique que le candidat garantit en être l’unique auteur et disposer des droits nécessaires pour présenter son travail dans le cadre du présent concours. Toute fausse déclaration entraînera automatiquement l’annulation de la candidature correspondante. Le candidat est pleinement responsable du respect du droit d’auteur sur son travail sur le plan juridique. Le comité d’organisation ne pourra être tenu responsable en cas de litige. Il se réserve le droit de sélectionner et de réutiliser les travaux soumis dans le cadre du concours.

Les articles finalistes seront publiés dans les différentes publications journalistiques du CVN.

Article 3 - Composition du dossier de candidature

Chaque dossier de candidature devra obligatoirement comporter :

- Une fiche d’inscription dûment remplie ;

- Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport de son auteur ;

- Un ou plusieurs travaux du candidat ;

- Une photo de portrait originale de l’auteur.

Les dossiers doivent être envoyés du 1er au 31 août 2024 avant minuit via les liens suivants :

* Pour un(e) candidat(e) :

https://shorturl.at/UolCw

* Pour le groupe de candidat(e)s :

https://shorturl.at/p4XHY

Tous les documents relatifs au concours sont disponibles sur : https://lecourrier.vn

Article 4 - Calendrier du concours

Du 1er au 31 août 2024 : réception des dossiers de candidature.

Du 11 au 25 octobre 2024 : publication des articles finalistes dans la rubrique "Concours Jeunes Reporters Francophones 2024" du journal en ligne https://lecourrier.vn pour solliciter le vote des lecteurs.

Le 8 novembre 2024 : cérémonie de remise des prix.

Article 5 - Mode de sélection des finalistes

Suite à l’inscription, les participations seront soumises à une présélection, passerons ensuite devant le jury de la demi-finale et puis celui de la finale.

Les jurys donneront des notes en fonction des quatre critères suivants :

• Pertinence et originalité du traitement du sujet : Capacité à illustrer le thème du concours ;

• Qualité des articles : Rigueur de la recherche, structure du reportage ;

• Style et créativité : Qualité rédactionnelle et vocabulaire utilisé ;

• Impact et engagement : Capacité à susciter l’intérêt et à engager le public.

Article 6 - Récompenses attribuées aux lauréats et participants

Les trois plus importants prix comprendront :

1. 1er Prix :

- Un ordinateur portable d’une valeur de 20.000.000 VND ;

- Un abonnement d’un an au CVN ;

- Une attestation du concours.

2. 2e Prix :

- Une tablette d’une valeur de 10.000.000 VND ;

- Un abonnement de six mois au CVN ;

- Une attestation du concours.

3. 3e Prix :

- Un smartphone d’une valeur de 5.000.000 VND ;

- Un abonnement de six mois au CVN ;

- Une attestation du concours.

Des Prix d’Encouragement et des mentions spéciales comme Prix du Public, Prix de l’Étudiant talentueux, Prix du Candidat impressionnant… seront également décernés. Leur nombre et leur valeur dépendront des fonds collectés.

Les articles finalistes seront publiés dans le journal en ligne https://lecourrier.vn, rubrique "Concours Jeunes Reporters Francophones 2024". Celui qui obtient le plus grand nombre de votes gagnera le Prix du Public.

Article 7 - Composition du jury

Il y a deux jurys : l’un pour la demi-finale, l’autre pour la finale.

Les jurys réunissent des représentants de l’organisateur du concours et de ses partenaires comme CVN, REPAP, GADIF, AUF, Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, ambassades francophones… et toute personne désignée par ces institutions pour participer aux jurys en leur nom.

Les décisions du jury final sont sans appel.

Article 8 - Confirmation de la qualité du lauréat

La nomination du lauréat désigné ne sera officielle qu’après qu’il aura confirmé par écrit, sans réserve, son acceptation de participer aux manifestations organisées dans le cadre du concours "Jeunes Reporters Francophones 2024" et de se tenir à disposition du comité d’organisation pour toute opération de communication ou autre événement visant à promouvoir le CVN et la Francophonie.

Article 9 - Hypothèse d’annulation

Si le lauréat ne respecte pas les engagements énoncés dans le présent règlement, son prix sera attribué à la deuxième personne choisie par le jury, ou à la troisième si la deuxième renonce à son prix. Dans ce cas, le comité d’organisation se réserve le droit de ne pas attribuer le prix.

Article 10 - Droits d’exploitation des œuvres et de l’image des lauréats à des fins de promotion

Le lauréat accorde gratuitement et de manière non exclusive au comité d’organisation le droit de reproduire son ou ses œuvres et de diffuser son image à des fins de promotion du concours, sans limitation géographique.

Article 11 - Dispositions générales

La participation à ce concours implique une acceptation totale des modalités de son règlement ainsi que des dispositions légales, y compris les réglementations fiscales applicables au Vietnam, et des décisions des jurys. Aucun recours fondé sur les modalités du concours, ses conditions de déroulement ou ses résultats ne sera accepté.

Les informations fournies par les candidats sont confidentielles, mais elles peuvent être utilisées comme éléments de preuve dans le cadre de toute procédure ou action impliquant directement ou indirectement les organisateurs.

La participation au concours est interdite aux membres des jurys, ainsi qu’à leurs familles.

Article 12 - Recherche des appuis et intérêts des partenaires

Le CVN est l’organisateur ainsi qu’un des sponsors du concours.

La REPAP est le principal sponsor et partenaire du concours.

Les ambassades, organisations et institutions francophones au Vietnam, les entreprises, agences de voyages, etc., sont invitées à soutenir les dépenses liées aux prix et activités logistiques du concours.

Le partenaire du concours bénéficiera de plusieurs avantages, tels que la représentation en tant qu’ambassadeur de bonne volonté lors du concours, l’affichage de son logo parmi ceux de tous les autres partenaires sur toutes les bannières et affiches relatives au concours, ainsi que la promotion de son prestige et de son rôle en tant que partenaire francophone au Vietnam.

