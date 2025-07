Lancement de la plate-forme Techmart Online

Le ministère vietnamien de la Science et de la Technologie a officiellement lancé, ce 1 er juillet à Hanoï, la plateforme des produits scientifiques et technologiques Techmart Online, accessible à l’adresse techmartvietnam.vn. Cet événement marque une étape clé dans le développement de l’économie de la connaissance.

Dans un contexte mondial de transformation numérique et d’innovation accélérée, le marché technologique est devenu un moteur essentiel de la croissance économique. Des études de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et de la Banque mondiale indiquent que les économies disposant de marchés technologiques efficaces investissent de trois à cinq fois plus dans la recherche-développement (R&D) et dans la commercialisation des brevets. Le Vietnam, fort de ses infrastructures numériques en expansion et de son orientation politique résolue en faveur de l’innovation, réunit aujourd’hui les conditions propices à l’émergence d’un véritable marché technologique.

Au cours de la dernière décennie, 22 portails d’information technologique locaux ainsi que des événements majeurs comme Techmart, Techconnect and Innovation, Techfest...ont posé les bases de cette nouvelle plateforme nationale. Le ministère de la Science et de la Technologie considère Techmart Online non seulement comme un outil technique, mais également comme une infrastructure institutionnelle essentielle, destinée à promouvoir l’innovation, à soutenir l’économie de la connaissance et à servir de passerelle entre la recherche, la production et le marché.

Lors de sa phase initiale, la plateforme propose environ 600 technologies disponibles à la vente (équipements, machines), 50 demandes d’achat et 150 experts en conseil et courtage technologique. Elle offre également des stands virtuels pour la présentation de technologies.

D’ici novembre 2025, la plateforme atteindra sa pleine capacité, en intégrant des fonctionnalités avancées telles que l’interaction directe entre l’offre et la demande, le conseil technologique en ligne, le suivi des transactions et le conseil financier.

Reposant sur un modèle de partenariat public-privé, Techmart Online est appelée à devenir un levier stratégique pour la croissance économique, en modernisant les institutions scientifiques et technologiques et en accompagnant la transition du Vietnam vers un modèle de développement axé sur l’innovation et l'excellence technologique.

