Une table ronde Hanoï - Inde pour accélérer les transferts technologiques

Hanoï et l'Inde ont organisé, le 24 septembre, une table ronde sur la coopération en matière d'innovation et de haute technologie, réunissant entreprises, instituts de recherche et universités pour évaluer les opportunités de partenariats transfrontaliers.

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Photo : VNA/CVN

Les discussions ont porté sur l'écosystème indien de la technologie et de l'innovation ; les priorités stratégiques, le potentiel et les atouts du Vietnam ; les modèles de partenariat technologique et les technologies spécialisées ; ainsi que la coopération dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et le transfert de technologie.

L'événement a rassemblé plus de 20 représentants d'entreprises, d'instituts de recherche et d'universités indiens, ainsi qu'une délégation du Comité de gestion des Parcs industriels et de hautes technologies de Hanoï (HHTIP).

L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, a souligné le rôle crucial de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique dans la stratégie de développement du Vietnam pour la nouvelle phase. Il a appelé les partenaires indiens à partager leurs connaissances, expériences et expertises, et à créer des opportunités de coopération concrètes avec la communauté scientifique et technologique vietnamienne en général, et avec le Parc de haute technologie de Hoà Lac en particulier.

La partie vietnamienne a présenté ses capacités en haute technologie et ses besoins en matière de coopération, en mettant l'accent sur la R&D, ainsi que sur l'application et la commercialisation de technologies et de produits technologiques nouveaux et avancés dans le pays.

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Les participants indiens ont détaillé leur expérience dans le développement d'industries de haute technologie, notamment l'IA, l'écosystème des startups, les semi-conducteurs, l'architecture RISC-V, l'IA/apprentissage automatique (ML), les drones (UAV), la robotique et le transfert de technologie. Ils ont également souligné les opportunités en matière de formation d'une main-d'œuvre qualifiée ainsi que les projets de recherche conjointe et de co-développement.

Sudhanshu Mittal, directeur du Centre d'excellence IoT et IA de la NASSCOM, a estimé que les technologies de l'information constituent l'un des secteurs offrant le plus grand potentiel de coopération entre les deux pays dans un avenir proche.

Il s'est engagé à aider le Vietnam à créer des centres d'excellence en s'appuyant sur l'expérience indienne. Cela permettra au Vietnam d'étudier et d'appliquer des modèles éprouvés, dont la faisabilité a été démontrée et qui ont donné des résultats concrets à travers les 58 centres actuellement en activité en Inde.

Sudhanshu Mittal a toutefois précisé que l'aspect le plus important consistait à aider le Vietnam à développer des capacités autonomes. La coopération devrait initialement reposer sur un apport de connaissances, d'expérience et de technologie de la part de l'Inde ; les entreprises et partenaires vietnamiens pourraient ensuite progressivement en maîtriser les rouages et mener ces activités de manière indépendante.

Le Dr. Dhruv Galgotia, représentant l'Université Galgotias, a déclaré vouloir favoriser les opportunités pour les étudiants indiens et vietnamiens de partager des écosystèmes universitaires et industriels, ainsi que d'accéder à des formations, à la recherche et à des expériences technologiques pratiques.

VNA/CVN