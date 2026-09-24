Les exportations vietnamiennes vers le Canada atteignent 5,9 milliards de dollars

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Canada poursuivent leur forte progression. Au cours des huit premiers mois de 2026, les entreprises vietnamiennes ont exporté près de 5,9 milliards de dollars de marchandises vers le marché canadien, tandis que les importations en provenance du Canada ont dépassé un milliard d’USD.

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Photo : VNA/CVN

Selon les données du Département des douanes du Vietnam, le commerce bilatéral a atteint près de sept milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2026, en hausse de plus de 25% sur un an. Les exportations vietnamiennes représentent l’essentiel de ces échanges, confirmant la place croissante du Canada parmi les marchés d’exportation du Vietnam.

Les principaux produits vietnamiens expédiés vers le Canada sont les machines, équipements, outils et pièces détachées, pour 860 millions de dollars, suivis des ordinateurs, produits électroniques et composants, avec 851 millions de dollars. Le textile-habillement a généré 804 millions de dollars, devant les téléphones et composants, à 685 millions de dollars, et les chaussures, à 435 millions de dollars.

La dynamique s’inscrit dans une tendance de long terme. En 2025, le commerce bilatéral Vietnam - Canada a atteint près de 8,6 milliards de dollars. Les exportations vietnamiennes ont franchi pour la première fois le seuil de 7,5 milliards de dollars, en hausse de 18,2%, tandis que les importations en provenance du Canada ont dépassé un milliard de dollars, progressant de 23,7%.

Le CPTPP comme accélérateur majeur

L’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en janvier 2019 a constitué un tournant important dans les relations commerciales entre les deux pays. Depuis cette date, les exportations vietnamiennes vers le Canada ont enregistré une progression soutenue.

Le Vietnam est actuellement le 7e partenaire d’importation du Canada dans le monde et le premier au sein de l’ASEAN. Il représente 43,6% des importations canadiennes en provenance de cette région.

Photo : VNA/CVN

En 2025, le textile-habillement a constitué le premier groupe de produits exportés, avec 1,3 milliard de dollars, en hausse de 3,7%. Les machines, équipements, outils et pièces détachées ont atteint 956,2 millions de dollars, en progression de 22,6%, tandis que les ordinateurs, produits électroniques et composants ont généré 951 millions de dollars, soit une hausse de 32,6%.

En sens inverse, le Vietnam importe principalement du Canada du blé, du soja, des machines et équipements, des engrais, des produits aquatiques, des aliments pour animaux et matières premières, ainsi que des produits chimiques et des fruits et légumes.

Vers une coopération industrielle plus approfondie

Au-delà de la croissance des échanges, les deux pays disposent d’un potentiel important pour renforcer leur coopération industrielle. L’Office du commerce du Vietnam au Canada souligne que cette coopération s’appuie notamment sur la Commission mixte sur l'économie (JEC), créée en 2022, ainsi que sur le cadre du CPTPP.

Le Canada cherche actuellement à consolider ses industries de base et à restructurer ses réseaux de production, tout en renforçant ses partenariats avec les économies de la région Asie-Pacifique. De son côté, le Vietnam s’affirme comme un centre dynamique de production manufacturière, de mécanique de précision et d’assemblage microélectronique.

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Selon Trân Thu Quynh, conseillère commerciale et cheffe de l’Office du commerce du Vietnam au Canada, cette complémentarité ouvre des perspectives allant au-delà des échanges de marchandises : sous-traitance, investissements conjoints, développement de produits et transfert de technologies pourraient permettre aux entreprises des deux pays de mieux s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales.

Des opportunités dans les technologies vertes

La métallurgie constitue notamment un domaine à fort potentiel. Le Canada dispose de grands complexes sidérurgiques, notamment en Ontario, ainsi que de capacités de recherche avancées dans les matériaux métalliques. Il développe également des technologies de production d’aluminium destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Pour le Vietnam, cette expertise pourrait favoriser l’acquisition et le transfert de technologies dans la sidérurgie et la production d’acier vert, le développement de matériaux avancés et la formation de ressources humaines techniques.

La coopération pourrait également faciliter l’accès des entreprises vietnamiennes à des matières premières, des intrants et des solutions technologiques répondant aux exigences croissantes en matière d’environnement et de produits verts.

Ainsi, la progression des exportations vietnamiennes vers le Canada ne constitue qu’un volet d’une relation économique appelée à se diversifier. Après avoir franchi 5,9 milliards d’USD au cours des huit premiers mois de 2026, les échanges pourraient désormais s’orienter davantage vers la coopération industrielle, technologique et l’intégration des entreprises dans les chaînes de valeur mondiales.

Thuy Hà/CVN