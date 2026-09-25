Transformer la croissance en investissements : le prochain atout compétitif du Vietnam

Le Vietnam constitue depuis longtemps une destination attrayante pour les capitaux internationaux, grâce à des atouts fondamentaux solides. Toutefois, alors que les investisseurs se montrent plus exigeants et disposent d’un éventail de choix plus large, l’enjeu consiste à transformer la croissance en opportunités d’investissement concrètes et évolutives à long terme.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a continué d’afficher des signes positifs en matière d’attraction des investissements étrangers au cours du premier semestre 2026. Le montant total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés a atteint environ 34,7 milliards de dollars, soit une hausse de 61% en glissement annuel. Le secteur manufacturier est demeuré le principal bénéficiaire des nouveaux IDE, attirant près de 10,8 milliards de dollars, ce qui représente 62% du total des nouveaux capitaux enregistrés.

Les flux d’investissement sont également restés soutenus dans les principaux pôles économiques du pays. Hanoï a attiré 3,2 milliards de dollars d’IDE au cours des six premiers mois de l’année, tandis que les nouveaux IDE enregistrés à Hô Chi Minh-Ville ont atteint 6,8 milliards de dollars, marquant une forte progression de 114,2% par rapport à la même période l’année précédente.

Des infrastructures qui élargissent le paysage de l’investissement

Les infrastructures joueront un rôle déterminant dans la capacité du Vietnam à soutenir la prochaine phase de développement des investissements. Selon le ministère de la Construction, à la fin de l’année 2025, le Vietnam avait achevé et ouvert à la circulation 3.345 km d’autoroutes. Les investissements continus dans les systèmes portuaires, les aéroports, les réseaux ferroviaires et logistiques renforcent la connectivité entre les pôles économiques établis et les nouveaux sites d’investissement.

Neil MacGregor, directeur général de Savills Vietnam, a déclaré : "Le développement des infrastructures élargit l’éventail des marchés accessibles aux capitaux internationaux au Vietnam. L’amélioration de la connectivité crée des opportunités pour de nouveaux sites d’investissement, tout en exigeant que les infrastructures, l’approvisionnement en énergie, la logistique et les services de soutien évoluent au même rythme que la montée en puissance des investissements".

Photo : Savills Vietnam/CVN

Dans le Nord du Vietnam, des projets de transport clés renforcent le corridor économique reliant Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh et les pôles manufacturiers voisins. La périphérie No4 (ou la quatrième rocade), l’extension du réseau autoroutier et le système portuaire en eau profonde de Hai Phong améliorent la connectivité interrégionale. Parallèlement, les projets de développement ferroviaire urbain à Hanoï devraient favoriser la création de nouvelles zones commerciales et résidentielles tout en renforçant les liaisons avec les pôles de croissance voisins.

Une tendance similaire s’observe dans le Sud du Vietnam. L’aéroport international de Long Thành, la périphérie No3 (Ring Road 3) et le complexe portuaire de Cái Mép - Thi Vai améliorent l’accès aux principaux corridors industriels et logistiques. Hô Chi Minh-Ville étend également son réseau ferroviaire urbain, avec des liaisons futures prévues vers des zones de développement stratégiques de la région économique du Sud.

Ces projets élargissent l’éventail des sites susceptibles d’attirer des investissements. L’impact de ce processus dépasse le cadre de l’immobilier industriel et logistique ; à mesure que de nouveaux pôles économiques émergent et que l’emploi progresse, la demande devrait se répercuter sur les segments résidentiel, tertiaire (bureaux), commercial, hôtelier et autres.

De la croissance à la capacité de mise en œuvre

Photo : VNA/CVN

Pour les investisseurs des secteurs de la fabrication, de la logistique, de la technologie et des infrastructures, le délai entre l’engagement des capitaux et le lancement du projet peut influer directement sur la rentabilité de l’investissement. Les retards dans l’acquisition de terrains, l’obtention des autorisations ou la réalisation des infrastructures peuvent faire grimper les coûts et compromettre la viabilité des projets.

Le Vietnam continue d’affiner son cadre juridique en matière de foncier, d’investissement et de développement de projets, tout en mettant davantage l’accent sur l’attraction d’industries de haute technologie et à forte valeur ajoutée.

Neil MacGregor souligne que les investisseurs internationaux prêtent une attention particulière à la transparence et à la capacité d’accélérer la mise en service des projets lors de leur processus de décision. Un environnement juridique clair et des procédures d’approbation plus efficaces offrent aux investisseurs une base plus solide pour prévoir et gérer les calendriers de mise en œuvre.

Outre sa base manufacturière, sa position dans la chaîne d’approvisionnement régionale et son réseau d’infrastructures de plus en plus développé, ces facteurs deviennent des éléments déterminants pour les décisions d’allocation de capitaux. S’ils s’appuient sur un environnement juridique transparent et une capacité efficace de mise en œuvre des projets, ces atouts contribueront à transformer la croissance du Vietnam en investissements à long terme.

Nguyên Tùng/CVN