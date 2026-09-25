Économie

EQuest et Standard Chartered s’associent pour mobiliser 325 millions de dollars

Dans le cadre de la visite aux États-Unis du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, le groupe éducatif EQuest, EQuest Capital et Standard Chartered (agence de New York), ont signé un accord de mobilisation de capitaux portant sur un montant pouvant atteindre 325 millions de dollars, destiné à financer des projets éducatifs au Vietnam.

>> La logistique, levier pour élargir les perspectives du commerce extérieur

>> L’ADB relève fortement ses prévisions de croissance pour le Vietnam en 2026 et 2027

>> Le Vietnam mise sur les puces spécialisées pour renforcer son autonomie technologique

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, de la délégation gouvernementale vietnamienne et de Richard Dean McClellan, directeur général exécutif du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC).

Cet accord devrait contribuer à mettre en relation des sources de financement internationales avec des projets éducatifs de long terme au Vietnam, couvrant l’enseignement général, l’enseignement supérieur, la formation technologique ainsi que le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Photo : VIFC/CVN

Aux termes de l’accord, Standard Chartered jouera le rôle de partenaire stratégique dans la structuration et la mise en place de différents dispositifs de financement. La banque dispose d’un réseau international reliant notamment les États-Unis, Singapour, le Vietnam et plusieurs grands centres financiers internationaux.

Le montant total des financements internationaux susceptibles d’être mobilisés est estimé à 325 millions de dollars. Ces ressources seront versées par l’intermédiaire d’EQuest Capital avant d’être affectées aux projets d’investissement du groupe EQuest visant à développer les infrastructures et à améliorer la qualité de l’éducation au Vietnam, Hô Chi Minh-Ville constituant l’un des territoires prioritaires.

EQuest Capital est membre du VIFC-HCMC. La société a été créée sur la base de la Résolution N°222/2025/QH15 de l’Assemblée nationale relative au Centre financier international du Vietnam, ainsi que du Décret N°323/2025/NĐ-CP du gouvernement portant création du Centre financier international au Vietnam.

Grâce à l’écosystème financier du VIFC-HCMC ainsi qu’à ses politiques et mécanismes préférentiels en matière de gestion des changes, de fiscalité et de cadre juridique conforme aux standards internationaux, EQuest Capital devrait bénéficier de conditions favorables pour recevoir, structurer et déployer des capitaux d’investissement directement dans des projets stratégiques, de manière transparente, sûre et économiquement efficiente.

Selon Truong Hoàng Nam, vice-directeur général chargé des finances du groupe éducatif EQuest, l’accord conclu avec Standard Chartered constitue une étape importante dans la stratégie du groupe visant à mobiliser des ressources internationales en faveur du secteur de l’éducation. Grâce à cette coopération avec Standard Chartered et au rôle d’interconnexion joué par le VIFC-HCMC, EQuest entend élargir son accès à des financements à long terme afin d’investir dans les infrastructures, de développer les programmes de formation et d’améliorer la qualité de l’éducation au Vietnam.

Selon le plan établi, les capitaux mobilisés par EQuest Capital seront affectés à plusieurs catégories de projets d’investissement au Vietnam, Hô Chi Minh-Ville constituant un territoire prioritaire.

L’un des projets porte sur la construction d’un campus universitaire spécialisé dans des domaines technologiques tels que l’intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, la science des données, la robotique, les semi-conducteurs, l’ingénierie des systèmes industriels, les soins infirmiers et les sciences de la santé, avec des formations proposées aux niveaux de la licence et des études supérieures.

Une partie des fonds sera également consacrée au développement de partenariats internationaux dans l’enseignement supérieur au Vietnam, notamment à travers l’investissement et la modernisation des infrastructures, ainsi que le développement des installations des campus en coopération avec des universités et instituts d’enseignement supérieur internationaux en Asie et aux États-Unis.

Par ailleurs, EQuest prévoit de développer un réseau d’établissements scolaires internationaux selon un modèle couvrant plusieurs niveaux de l’enseignement général, ainsi que de moderniser et d’étendre son réseau d’établissements privés d’enseignement général. Le groupe entend également développer ses plateformes de technologies éducatives (EdTech), en proposant des applications technologiques et des programmes éducatifs au Vietnam et à l’international.

Au-delà des activités d’arrangement de financements, Standard Chartered prévoit de collaborer à l’étude et à la mise en place de produits de crédit ainsi que de solutions de gestion des changes destinés aux experts et enseignants internationaux.

Richard Dean McClellan, directeur général exécutif du VIFC-HCMC, estime que la coopération entre EQuest et Standard Chartered illustre le rôle que le VIFC-HCMC entend jouer dans la mise en relation des institutions financières internationales avec des projets d’investissement de long terme au Vietnam.

Selon Richard Dean McClellan, la mise en relation des ressources financières internationales avec des projets éducatifs concrets pourrait créer des conditions favorables permettant aux entreprises vietnamiennes du secteur de l’éducation de s’intégrer davantage aux réseaux financiers et aux partenariats internationaux. Elle contribuerait également à la mise en œuvre de la politique de socialisation de l’éducation et au développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

À la suite de la signature, les parties poursuivront l’évaluation de la faisabilité des projets, la définition des structures de financement et l’élaboration des feuilles de route pour la mise en œuvre de chaque groupe de projets. La mobilisation et le décaissement des capitaux seront effectués en fonction de l’avancement réel des projets, sous réserve du respect des exigences réglementaires et de l’obtention des autorisations nécessaires.

Texte : Quang Châu/CVN