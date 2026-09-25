Vietnam - Canada : un vaste potentiel de coopération industrielle

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, les 24 et 25 septembre au Canada, la coopération industrielle entre les deux pays s’impose comme un pilier stratégique doté d’importantes marges de progression.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du partenariat global scellé en 2017, la coopération industrielle bilatérale s’articule autour de leviers institutionnels pluri-niveaux, au premier rang desquels figurent la commission mixte de l’économie, instaurée en 2022, et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). En dépit de cette armature institutionnelle et de directives étatiques fort encourageantes, les flux industriels communs demeurent pour l’heure en deçà du véritable potentiel des deux États.

À ce jour, les échanges manufacturiers se polarisent essentiellement sur les biens de consommation finis et les composants électroniques issus d’une sous-traitance. Les investissements directs étrangers d’envergure menés par le Canada dans les filières technologiques de pointe au Vietnam demeurent par ailleurs restreints. Inversement, l’ancrage d’industriels vietnamiens sur le marché nord-américain n’en est qu’à ses prémices. Les deux nations n’ont pas encore réussi à bâtir des chaînes de valeur intégrées propices aux transferts de technologies de pointe, à l’essor de coentreprises de transformation avancée ou à l’optimisation des règles d’origine du traité.

Toutefois, Ottawa redessine actuellement sa stratégie industrielle tout en accélérant la diversification de ses débouchés au-delà du marché américain. Une dynamique qui fait écho aux ambitions de Hanoï en matière d’autonomie industrielle et de montée en gamme, en parfaite adéquation avec les résolutions du Parti : la Résolution N°57 consacrée aux percées technologiques, scientifiques, à l’innovation et à la transformation numérique ; la Résolution N°59 relative à l’intégration internationale dans le nouveau contexte ; ainsi que la Résolution N°68 axée sur l’essor du secteur privé.

Parallèlement, le pays à la feuille d’érable s’attache à consolider ses industries souveraines, à réorganiser son appareil productif et à nouer des partenariats étroits au sein de la zone Asie-Pacifique. De son côté, le Vietnam s’est affirmé comme l’un des carrefours manufacturiers, d’usinage de précision et d’assemblage microélectronique les plus en vue de la région. Cette complémentarité dessine de nouvelles perspectives : au-delà des logiques traditionnelles d’achat ou de sous-traitance, il s’agit désormais de co-investir, de concevoir des produits conjoints et d’opérer des transferts technologiques afin d’affermir mutuellement leurs positions dans l’architecture de la valeur mondiale.

Des synergies stratégiques prometteuses

Le Canada fait valoir une compétence incontestée dans la filière métallurgique, incarnée par les puissants complexes sidérurgiques ontariens, spécialisés dans les tôles, les aciers alliés et les matériaux de haute performance pour l’automobile, l’énergie et le bâtiment, de même que par des pôles d’innovation de premier plan à l’instar du laboratoire CanmetMATERIALS. L’État fédéral s’impose par ailleurs en chef de file des technologies de production d’aluminium bas carbone.

Autant de segments qui font écho aux besoins croissants du Vietnam. Un renforcement des synergies bilatérales faciliterait l’acheminement de technologies sidérurgiques et métallurgiques écoresponsables, stimulerait la recherche partenariale sur les alliages de pointe et favoriserait la formation d’ingénieurs qualifiés, permettant ainsi à Hanoï d’assimiler progressivement ces expertises tout en répondant aux impératifs environnementaux mondiaux.

S’agissant de la mécanique de précision, le Canada déploie un écosystème de pointe soumis à de rigoureux critères de sécurité et de certification, englobant l’aéronautique, l’automatisation des chaînes de montage automobile, de même que la robotique et les capteurs spécialisés. Ottawa maîtrise par ailleurs la filière des réacteurs CANDU et s’affirme comme le premier pays du G7 à implanter un réacteur modulaire de petite taille raccordé au réseau à Darlington, en Ontario. Autant d’atouts majeurs qui ouvrent la voie à la sous-traitance vietnamienne pour hisser ses standards techniques et intégrer les chaînes d’approvisionnement de rangs 2 et 3 au service de l’aérospatiale, des transports et des chantiers nucléaires internationaux.

Fort de ses sables bitumineux et de son gaz naturel, le secteur énergétique canadien dispense un gisement considérable de matières premières et de minéraux critiques. Des ressources en parfaite adéquation avec la demande massive en intrants des industries vietnamiennes de l’engrais, de la chimie, des plastiques techniques et de l’assemblage de batteries pour véhicules électriques.

En qualité de grand exportateur mondial de métaux de transition énergétique et d’uranium, le Canada rencontre au Vietnam un partenaire fort d’un sous-sol riche en terres rares et en tungstène. Cette convergence ouvre des perspectives prometteuses pour l’accueil de technologies d’affinage poussé, l’harmonisation des spécifications normatives et la R&D (recherche et développement) conjointe sur les matériaux de demain. En outre, le mariage des productions tempérées nord-américaines de premier ordre, telles que le blé ou le colza, avec les denrées tropicales, les produits halieutiques et la biomasse du Vietnam, combiné aux innovations en matière de chaîne du froid et de biotechnologies, stimule l’essor de filières à forte valeur ajoutée et de modèles circulaires performants.

Intégration économique durable

Photo : BCT/CVN

Globalement, la synergie industrielle bilatérale transcende la simple juxtaposition de projets isolés pour tendre vers des chaînes de valeur intégrées, adossées au traité commercial et aux engagements d’intégration mutuels. D’une part, le mécanisme de cumul d’origine permet d’incorporer des composants nord-américains dans le calcul de la valeur régionale, facilitant l’accès des produits finis vietnamiens aux marchés préférentiels. D’autre part, des intrants à faible intensité carbone aident les marchandises vietnamiennes à satisfaire aux exigences croissantes en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance édictées par l’Union européenne et d’autres espaces extérieurs, constituant un pont décisif pour l’expansion des firmes des deux nations.

Pour concrétiser ces ambitions, plusieurs orientations prioritaires sont préconisées. Il s’agit d’abord de structurer un canal de concertation spécialisé sur les liens industriels et les filières d’approvisionnement au sein de la commission mixte. Ensuite, l’objectif est d’initier des programmes de mise en réseau entre sous-traitants vietnamiens et grands donneurs d’ordres canadiens dans l’aéronautique, l’automobile et l’énergie.

Il conviendra également d’harmoniser les normes et l’évaluation de la conformité afin de rehausser le niveau de certification des entreprises vietnamiennes, tout en stimulant l’innovation pour les petites et moyennes entreprises par le biais de projets de recherche conjoints.

Enfin, les efforts devront viser à ériger une chaîne de valeur intégrée pour les batteries et les matériaux d’avant-garde, et à encourager l’implication d’institutions financières canadiennes dans le développement de parcs industriels écoresponsables, tout en intensifiant la recherche universitaire sur la valorisation des minéraux stratégiques et la microélectronique.

Huong Linh/CVN