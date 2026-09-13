La croissance économique "inclusive" au menu du deuxième jour du sommet des BRICS en Inde

Les dirigeants des pays membres du forum diplomatique des Brics, dont la Chine, la Russie et l'Inde, ont discuté dimanche 13 septembre des moyens de promouvoir une " croissance économique mondiale inclusive ", au deuxième et dernier jour de leur sommet dans la capitale indienne New Delhi.

>> Un BRICS élargi offre l'occasion de renforcer le consensus

>> Les BRICS exhortent à la "retenue maximale" dans le conflit au Moyen-Orient

Photo : AFP/VNA/CVN

Samedi 12 septembre, les chefs d'État et de gouvernement sont parvenus à surmonter leurs divisions sur la guerre au Moyen-Orient pour publier une déclaration commune dans laquelle ils ont exhorté les parties au conflit à la "retenue maximale".

Dimanche matin 13 septembre, l'hôte du sommet, le Premier ministre indien Narendra Modi, a invité à la "coopération" ses partenaires, qui "représentent la moitié de la population mondiale, 40% du PIB de la planète et plus d'un quart du commerce international".

Le forum des BRICS a été créé en 2009 pour rassembler les grandes économies émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine, puis l'Afrique du Sud) hors des institutions dominées par les Etats-Unis et les puissances occidentales comme le G7.

Le bloc s'est depuis élargi, notamment à l'Iran, à l'Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis.

"La force des BRICS tient dans notre diversité et dans notre coopération", a insisté M. Modi devant, entre autres, les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine.

"Nous avons essayé de promouvoir une croissance mondiale inclusive", s'est-il félicité, "nous faisons peut-être face à des réalités différentes, mais nous pouvons nous lever ensemble en coopérant pour faire progresser l'humanité".

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La domination économique chinoise, qui inonde ses partenaires des Brics de ses exportations, suscite des tensions parmi ses partenaires du bloc.

À l'issue d'un entretien bilatéral samedi 12 septembre, Narendra Modi et Xi Jinping ont souligné "la nécessité de régler leurs sujets d'inquiétude, dont le déséquilibre structurel de leurs échanges", selon un compte-rendu diffusé par New Delhi.

Le déficit commercial indien vis-à-vis de la Chine a atteint un niveau record de 112 milliards de dollars lors de l'année fiscale 2025-2026.

Dans leur déclaration conjointe, les dirigeants des BRICS ont réaffirmé leur "soutien au système commercial multilatéral non discriminatoire, ouvert, équitable, transparent, juste, inclusif, prévisible et fondé sur des règles, avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au centre".

Moins de deux semaines avant sa visite prévue à Washington, Xi Jinping a appelé le bloc à "rejeter toutes les formes de protectionnisme" et à "soutenir le système commercial multilatéral".

Une allusion à la guerre des droits de douane entretenue tous azimuts par le président Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025.

AFP/VNA/CVN