Une statue en bronze de la déesse Durga rapatriée au Vietnam

Une statue en bronze de la déesse Durga est revenue au Vietnam le 18 juin et est actuellement conservée au Musée national d'histoire basée à Hanoï, a indiqué le Département du patrimoine culturel relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le 20 juin.

Photo : DPC/CVN

L'ancienne statue d'origine vietnamienne fait 191 cm de long et pèse 101 kg, représentant l'image de la déesse hindoue Durga et ayant de grandes valeurs historiques, culturelles et artistiques.

Elle reflète la vie culturelle, religieuse et les croyances dans l’histoire de la communauté Champa - une partie importante constituant la diversité et l’unité de la communauté des groupes ethniques vietnamiens.

En plus d'enrichir la collection d'objets sur la culture et l'histoire vietnamiennes, la réception de la statue contribue à mettre en œuvre la politique de rapatriement des antiquités, évitant ainsi la perte de biens culturels et du patrimoine.

Le rapatriement de la statue, qui a fait l'objet d'un trafic illégal vers les États-Unis, est le résultat d'une coopération entre le Vietnam, les États-Unis et le Royaume-Uni.

C'est également un résultat des efforts du Vietnam pour mettre en œuvre les engagements de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.

Plus tôt en août 2023, l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni a informé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la découverte d’une ancienne statue de la déesse Durga d’origine vietnamienne par les organes compétents américains et britanniques lors d'une enquête sur un trafic illégal d'antiquités.

En février 2024, l’Arts Council England a autorisé le Musée national d’histoire du Vietnam à ramener cette statue en bronze au Vietnam.

VNA/CVN