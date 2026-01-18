Une situation économique au beau fixe

La semaine dernière, la Une du seul hebdo francophone au Vietnam illustrait avec fierté les progrès spectaculaires du pays sur la scène internationale, notamment dans son histoire portuaire, qui rime désormais avec durabilité, sécurité, modernité et intelligence.

>> Tourisme vietnamien : vers qualité et durabilité

>> L’aube d’un nouvel horizon pour le Vietnam

>> 2026, l’année de l’accélération

>> Intégration internationale : l’évolution de la pensée du Parti à travers les congrès

>> Les racines nationales : le "pivot" de l’influence culturelle vietnamienne dans une ère nouvelle

Sous nos yeux s’étendait une partie du vaste HHIT de Lach Huyên, à Hai Phòng (Nord-Est). Et là, je suis sûr que vous allez me poser la question : que veut dire HHIT ? Il s’agit du Hateco Haiphong International Container Terminal (HHIT), port maritime en eau profonde le plus moderne du Vietnam et le plus grand du Nord du pays, parfaitement orienté pour constituer une porte d’entrée directe vers les routes maritimes mondiales.

Le terminal couvre une superficie totale de 73 ha, avec un quai de 900 m et un tirant d’eau variant de -16,8 m à -18,4 m. Il peut accueillir simultanément deux grands porte-conteneurs d’une capacité maximale de 200.000 tonnes de port en lourd et d’une longueur maximale de 400 m.

Inauguré le 5 avril 2025, privé et intelligent, il dispose de grues STS (Ship-to-Shore, grue de quai) et RTG (Rubber Tyred Gantry, grue à portique sur pneus), ainsi que d’une capacité de gestion des conteneurs réfrigérés. Son intelligence réside dans un système de surveillance par caméra ultrasophistiqué et surtout dans un dispositif de prise de rendez-vous pour les camions. Symbole d’un Vietnam tourné vers l’international, il incarne la volonté du pays de renforcer sa stature et de concrétiser l’objectif d’une croissance à deux chiffres.

Pour y parvenir, le Parti, l’État et le gouvernement multiplient orientations, mécanismes et politiques en faveur d’une croissance rapide et durable. Ainsi, le PIB de 2025 a atteint 8,02%, bien au-dessus de la moyenne quinquennale projetée à 6,3%. Ces résultats positifs dans le développement socio-économique démontrent la capacité de l’économie nationale à résister aux chocs, qu’il s’agisse de catastrophes naturelles ou de turbulences externes (conflits, complexité des politiques tarifaires…).

Avec l’examen et l’adoption par l’Assemblée nationale d’un objectif de croissance du PIB d’au moins 10% pour 2026 et les années suivantes, le Vietnam entend ouvrir un nouveau cycle fondé sur la vigueur du tissu entrepreneurial, la qualité de la gouvernance et l’esprit d’innovation. Cet objectif reflète l’aspiration et le sens des responsabilités d’un pays dont la montée en gamme est tangible.

Le secteur touristique aura, lui aussi, un rôle majeur à jouer. En 2025, tous ses indicateurs étaient au vert, avec près de 21,2 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 20,4% sur un an.

Et si le HHIT vous a impressionné, sachez que Hai Phòng - élégamment surnommée “Ville des flamboyants rouges” - recèle des lieux de détente remarquables : la baie de Lan Ha, l’archipel de Cát Bà ou encore les plages de Ðô Son, véritables tremplins pour découvrir le Nord-Est du pays.

Bon voyage.

Hervé Fayet/CVN