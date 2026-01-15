XIVe Congrès national du Parti

Un tournant stratégique pour propulser le Vietnam vers le statut de pays développé

Le consul honoraire du Vietnam à Hawaï, Daniel Paul Leaf, estime que le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam constitue un moment charnière pour définir la vision stratégique du pays, fixer les objectifs socio-économiques et tracer la feuille de route de son développement à long terme.

Photo : VNA/CVN

Dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung à l’approche de cet événement majeur, Daniel Paul Leaf a exprimé l’espoir que les décisions historiques qui seront prises lors du Congrès continueront de propulser le Vietnam vers l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé à l’occasion du centenaire de la fondation de la nation.

Acteur engagé dans la promotion des relations bilatérales, le lieutenant-général retraité de l’US Air Force, ancien commandant adjoint du Commandement du Pacifique des États-Unis, a déclaré avoir observé avec une profonde admiration le développement vigoureux des relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Selon lui, depuis l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, la coopération entre les deux pays n’a cessé de s’approfondir dans des domaines tels que le commerce, l’éducation et les échanges entre les peuples. Il a notamment salué les liens particuliers unissant l’État d’Hawaï à plusieurs localités vietnamiennes, soulignant le rôle de passerelle transpacifique qu’il joue en favorisant la compréhension mutuelle et les échanges culturels et économiques. Il a réaffirmé son soutien aux efforts du ministère vietnamien des Affaires étrangères visant à consolider ces liens essentiels.

Par ailleurs, le consul honoraire du Vietnam à Hawaï a reconnu et hautement apprécié le leadership constant ainsi que les contributions constructives du Vietnam au sein de l’ASEAN.

Selon lui, l’engagement résolu du Vietnam en faveur de la stabilité régionale, de l’intégration économique et de la coopération pacifique lui a permis d’occuper une position influente et respectée dans la région indo-pacifique, ainsi qu’à l’échelle mondiale. Il a déclaré : "Je souhaite plein succès au XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam dans l’élaboration de politiques garantissant une paix, une stabilité et une prospérité durables pour le peuple vietnamien".

VNA/CVN