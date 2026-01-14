Le Vietnam à l'"ère de l’essor" : regards positifs des médias internationaux

Sous la direction du Parti et du gouvernement, l'économie vietnamienne entre dans une nouvelle phase de développement, porteuse de perspectives de rupture et affirmant de plus en plus son statut d'"étoile montante" dans la région et le monde.

Photo : VNA/CVN

De récents articles et rapports de médias et de forums économiques internationaux ont estimé que le Vietnam entre dans une nouvelle période, fondée sur une vision de long terme et des réformes structurelles créant les bases d’une croissance durable à moyen et long termes.

Selon The Economist et Business Times, le Vietnam figure parmi les économies à la croissance la plus rapide d’Asie en 2025. Le taux de croissance de 8,02% témoigne de la résilience de l’économie vietnamienne, dans un contexte de ralentissement du commerce mondial et de tensions géopolitiques accrues.

Les évolutions positives du marché financier retiennent également l’attention. D’après The Economist, la Bourse vietnamienne a progressé d’environ 37% en valeur de dollars en 2025, illustrant la confiance croissante des investisseurs étrangers. Le reclassement du Vietnam en marché émergent secondaire par FTSE Russell en octobre 2025 devrait attirer de nouveaux flux de capitaux internationaux.

Le Bangkok Post a souligné par ailleurs l’attractivité continue du Vietnam pour les investissements directs étrangers (IDE), grâce à sa stabilité politique, sa main-d’œuvre jeune et son intégration commerciale approfondie. En 2024, les IDE ont atteint environ 38 milliards de dollars et ont continué d’augmenter en 2025, dont 27,62 milliards effectivement décaissés - un record sur cinq ans.

Les observateurs ont mis en avant l’avantage que constituent les 17 accords de libre-échange en vigueur, dans un contexte de recomposition des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le Forum de l’Asie de l’Est a relié ces performances à une série de réformes cohérentes, notamment les résolutions du Bureau politique sur l’innovation, l’intégration internationale, le développement du secteur privé et la réforme institutionnelle.

Les médias internationaux ont également salué les efforts de rationalisation administrative et l’investissement massif dans les infrastructures, considérés comme des leviers de croissance à long terme. Enfin, la transition vers des secteurs à forte valeur ajoutée- semi-conducteurs, intelligence artificielle, centres de données et énergies renouvelables - confirme l’orientation stratégique du Vietnam.

Dans un monde marqué par l’incertitude, le Vietnam apparaît ainsi comme une économie stable, dotée d’une trajectoire claire et de réformes constantes, ouvrant une nouvelle phase de développement et de rayonnement régional et international.

VNA/CVN