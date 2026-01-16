Le XIVe Congrès national du Parti définira l'avenir du Vietnam

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) marque une étape cruciale dans le développement politique du pays et la définition de ses orientations futures face aux mutations régionales et mondiales, a déclaré Miloš Košy, président de l'Association d'amitié tchéco-vietnamienne (CVFA).

>> Vietnam - République tchèque : renforcer la coopération en matière d'éducation, de recherche et d'innovation

>> Vietnam - République tchèque : Vers un avenir de développement durable

>> Le président du Sénat tchèque souligne les liens éducatifs avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé au correspondant de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en République tchèque, à la veille de cet important événement politique Miloš Košy a souligné que le congrès est important non seulement pour réaffirmer la direction actuelle, mais aussi pour définir les orientations de développement qui guideront le pays au cours de la prochaine décennie.

Selon Miloš Košy, le congrès revêt une importance stratégique pour la prochaine période de développement du Vietnam, tout en jouant un rôle crucial dans les questions de personnel et en assurant la continuité de l'appareil gouvernemental, renforçant ainsi les fondements idéologiques et la légitimité du Parti.

Au-delà des considérations nationales, le congrès revêt également une importance internationale et régionale, envoyant un signal clair du rôle que le Vietnam aspire à jouer en Asie du Sud-Est sur le long terme, a-t-il déclaré.

Évoquant le rôle moteur avéré du Parti communiste du Vietnam (PCV) au fil du temps, Miloš Kosy a affirmé que les quatre dernières décennies, depuis le lancement de la politique de Dôi Moi (Renouveau) en 1986, ont constitué une période historique majeure durant laquelle le Vietnam a réalisé des progrès considérables tout en préservant sa stabilité politique et sociale.

La contribution la plus significative du PCV durant cette période a été sa prise de conscience précoce des limites du modèle économique planifié, suivie de l’adoption de réformes pragmatiques pour une transition vers une économie de marché à orientation socialiste, a-t-il expliqué. Cette transition se traduit par l’ouverture du Vietnam au commerce et aux investissements étrangers, une croissance économique rapide, une réduction de la pauvreté, une industrialisation accélérée et une amélioration du niveau de vie de la plupart de ses citoyens.

Ces réalisations témoignent de la flexibilité idéologique du PCV, capable d’adapter ses politiques aux exigences concrètes du développement, a-t-il souligné.

Selon Miloš Kosy, une autre contribution majeure du Parti communiste vietnamien (PCV) a été le maintien de la stabilité politique et de la continuité de la gouvernance, permettant ainsi une planification stratégique à long terme dans les domaines des infrastructures, de l'éducation et de l'industrialisation. Cette stabilité a non seulement permis au Vietnam d'éviter les bouleversements observés dans certains pays post-socialistes, mais a également renforcé la confiance des investisseurs étrangers dans le climat d'investissement du pays.

Il a souligné le rôle du PCV dans la protection de la souveraineté nationale et l'élaboration de la politique étrangère. Dans le contexte international complexe actuel, a-t-il noté, le Parti a géré avec habileté les relations avec les grandes puissances - en maintenant des liens avec la Chine tout en nouant des partenariats stratégiques avec les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et la Russie - et a activement renforcé son influence politique et diplomatique au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Cette approche a contribué à consolider l'image du PCV en tant que défenseur inébranlable des intérêts nationaux - un rôle particulièrement important compte tenu du contexte post-colonial du Vietnam, a-t-il souligné.

Au nom de la CVFA, la plus ancienne et la plus importante organisation tchèque dédiée au Vietnam, Miloš Kosy a chaleureusement souhaité plein succès au XIVe Congrès national du Parti communiste vietnamien (PCV). Il a souligné que ce congrès marque une nouvelle étape importante dans les efforts continus du Vietnam pour maintenir la stabilité, favoriser la croissance économique, renforcer la cohésion sociale et consolider sa position sur la scène internationale.

Les décisions stratégiques et les objectifs fixés par le congrès témoigneront du leadership éclairé et responsable du PCV, attaché à la prospérité du Vietnam et au bien-être de son peuple, a-t-il déclaré.

Miloš Kosy s'est dit convaincu que, sous l'égide du PCV, le Vietnam poursuivra son développement et contribuera à approfondir ses liens avec la République tchèque et à consolider le partenariat stratégique entre les deux pays.

VNA/CVN