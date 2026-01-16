Le XIVe Congrès du Parti, tremplin pour la prochaine phase de développement du Vietnam

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) se tient alors que le pays traverse depuis près de quatre décennies le Dôi Moi (renouveau), une période marquée par des réalisations majeures et historiques qui ont jeté les bases d'une nouvelle phase de développement dynamique.

C'est ce qu'ont déclaré Renato Darsie, président de la section locale de l'Association d'amitié Italie - Vietnam en Vénétie, et Franco Nube, membre du conseil exécutif de l'association, lors d'un entretien avec les correspondants de l'Agence Vietnamienne d’Information à Rome.

Renato Darsie s'est dit confiant que le XIVe Congrès s'appuiera sur les Résolutions du XIIIe Congrès tout en définissant clairement les approches et les solutions pour atteindre les objectifs fixés, en tenant compte des changements mondiaux rapides et profonds survenus entre les deux congrès.

Il a souligné que le Vietnam a le potentiel de devenir un modèle mondial pour les pays aspirant à construire un système socialiste.

Selon Renato Darsie, la construction d'un État socialiste exige des politiques appropriées pour relever les défis environnementaux et planétaires, notamment le changement climatique, ainsi qu'un fort accent mis sur les technologies de l'information pour soutenir un développement centré sur l'humain.

Il a insisté sur le fait que le Vietnam libre, indépendant et prospère d'aujourd'hui est le fruit de 96 années de leadership du Parti communiste vietnamien (PCV), qui a guidé la nation à travers les luttes pour l'indépendance et la réunification nationales, le processus de renouveau et une intégration plus poussée au monde, orientant le pays vers un développement plus rapide, plus durable et plus global.

Les membres de l'Association d'amitié Italie - Vietnam estiment que les objectifs déclarés du Vietnam sont pleinement réalisables, car le PCV et le peuple vietnamien ont jeté des bases solides pour un État moderne grâce au processus de reconstruction nationale, a-t-il ajouté.

Renato Darsie a également souligné les progrès du Vietnam dans le développement d'un système national de santé, d'un régime de retraite garantissant la sécurité financière des personnes âgées et d'un système éducatif performant capable de rivaliser avec les modèles occidentaux et orientaux, se disant convaincu que ces acquis continueront de progresser dans les années à venir.

Parallèlement, Franco Nube a réaffirmé l'engagement de l'association à renforcer la solidarité et l'amitié entre les deux pays.

Il a indiqué que l'association intensifierait ses efforts d'information afin d'aider le public italien à mieux comprendre la démarche du Vietnam pour entrer dans une nouvelle ère - celle du socialisme - et de promouvoir les réussites du pays dans la construction d'un État socialiste, contribuant ainsi à l'élaboration de propositions politiques et sociales adaptées au contexte italien.

VNA/CVN