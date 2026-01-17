XIVe Congrès du Parti

Une experte argentine souligne le rôle dirigeant du PCV dans la nouvelle phase de développement

Poldi Sosa, présidente de l’Institut culturel Argentine - Vietnam (ICAV), a réaffirmé le rôle dirigeant et irremplaçable du Parti communiste du Vietnam (PCV) dans la construction, la défense et le développement du pays.

À l’approche du XIVe Congrès national du PCV, la présidente de l'ICAV a réaffirmé le rôle central et irremplaçable du PCV dans l’œuvre de construction, de défense et de développement du pays, tout en exprimant sa vive impression quant aux orientations des politiques sociales que le Vietnam s’apprête à mettre en œuvre dans une nouvelle phase de croissance.

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à la correspondante de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Buenos Aires, Mme Poldi Sosa a souligné que, tout au long de l’histoire, le Parti communiste du Vietnam avait conduit le peuple à conquérir l’indépendance nationale, à mettre fin à la domination du colonialisme et de l’impérialisme, puis à surmonter progressivement les lourdes séquelles de la guerre afin de reconstruire et de développer le pays. Selon elle, le Parti n’a pas seulement joué un rôle central dans la définition des orientations politiques et économiques, mais a également constitué un facteur clé de stabilité sociale et de consolidation du grand bloc d’unité nationale.

La présidente de l’ICAV a mis en exergue la longue tradition de solidarité du peuple vietnamien, qu’elle considère comme la source de force déterminante de toutes les victoires historiques du pays. L’esprit d’unité, le patriotisme et la cohésion entre les différentes couches de la population ont permis au Vietnam de surmonter de nombreuses épreuves. Aujourd’hui, dans un contexte d’intégration internationale approfondie, cette tradition continue d’être valorisée et rayonne également à travers la solidarité entre le peuple vietnamien et les forces éprises de paix et de progrès dans le monde.

Une portée charnière pour l'avenir du pays

Évoquant l’importance du XIVe Congrès du Parti, Poldi Sosa a estimé que, du point de vue d’une observatrice internationale, cet événement revêt une portée charnière pour l’avenir du Vietnam. Le Congrès contribuera à définir plus clairement la vision stratégique et la position du pays dans la nouvelle période, avec des objectifs de développement à long terme, notamment devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire élevé, puis, à l’horizon 2045, un pays développé à revenu élevé.

S’agissant des orientations des politiques sociales, la présidente de l’ICAV a fait part de son intérêt particulier pour les projets de politiques concernant les retraites, la prise en charge des personnes âgées et la promotion de l’égalité des genres actuellement à l’étude au Vietnam. Elle a estimé que, dans un contexte où une grande partie des travailleurs n’appartient pas au secteur public, la mise en place d’un système de retraite durable, l’élargissement de la couverture de la sécurité sociale et la clarification des responsabilités des différentes parties prenantes constituent des avancées positives, illustrant l’engagement de l’État en faveur d’une protection sociale à long terme pour la population.

Par ailleurs, Mme Poldi Sosa a salué les politiques vietnamiennes en matière de soins de santé aux personnes âgées, associées à l’amélioration de la qualité de vie, ainsi que les efforts constants visant à promouvoir l’égalité des genres. Elle s’est dite particulièrement impressionnée par le rôle de l’Union des femmes du Vietnam, qui met en œuvre de nombreux projets concrets à travers le pays, contribuant ainsi à renforcer la place des femmes dans la vie socio-économique.

Selon la présidente de l’ICAV, ce sont précisément ces politiques sociales globales, centrées sur l’être humain, qui constituent une base solide pour le développement durable du Vietnam et qui continuent d’affirmer le rôle dirigeant constant et irremplaçable du Parti communiste du Vietnam dans la nouvelle ère de développement.

VNA/CVN