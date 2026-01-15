Un message venu de Caracas : un ancien ambassadeur salue le rôle du PCV

À l’approche du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’ambassade du Vietnam à Caracas a accueilli un visiteur particulier : Jorge Rondón Uzcátegui, ancien ambassadeur du Venezuela au Vietnam. Sans protocole officiel, il est venu remettre une lettre manuscrite adressée au Congrès, animé par les sentiments sincères d’un ami de longue date du Vietnam.

Suivant avec attention, à travers les médias, les préparatifs de ce grand rendez-vous politique, l’ancien diplomate a souhaité s’informer sur les orientations et résolutions en cours d’élaboration, ainsi que sur la trajectoire de développement que le Parti et le peuple vietnamiens entendent poursuivre dans la nouvelle phase. Sa démarche portait avant tout un message de confiance, de respect et d’attachement indéfectible.

Dans sa lettre, le premier ambassadeur du Venezuela au Vietnam exprime sa conviction que le PCV, qu’il qualifie d’ "architecte" de force motrice du Renouveau (Doi Moi), saura jeter lors du XIVe Congrès des bases solides pour atteindre les objectifs de développement socio-économique de la période 2026-2030 et définir une vision stratégique à l’horizon 2045. Il salue notamment les progrès enregistrés dans la réforme et la rationalisation de l’appareil politique, la réorganisation des unités administratives et la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Durant plus de quinze ans de mission à Hanoï, de 2006 à 2022, une longévité rare dans le monde diplomatique, Jorge Rondón Uzcátegui est devenu une figure familière de la vie politique, culturelle et sociale vietnamienne. Outre ses fonctions d’ambassadeur, il a assumé le rôle de doyen du corps diplomatique, représentant l’ensemble des missions étrangères accréditées au Vietnam, et a régulièrement pris part aux grands événements diplomatiques.

Plus encore que la durée de son mandat, c’est sa manière de "vivre avec le Vietnam" qui a marqué les esprits. Il a cherché à comprendre le pays à travers des déplacements de terrain, des échanges avec la population et l’apprentissage de la langue vietnamienne, afin de mieux comprendre le peuple vietnamien et de ressentir pleinement ses joies et ses peines, ses préoccupations et ses aspirations.

Il évoque fréquemment le Président Hô Chi Minh avec un profond respect, estimant que la lutte du Vietnam pour l’indépendance nationale constitue une source d’inspiration pour la révolution bolivarienne au Venezuela.

Sur la base de ces valeurs partagées, il a activement contribué au renforcement de l’amitié Venezuela - Vietnam. Son mandat a été marqué par un approfondissement de la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l’agriculture et du commerce, tout en consolidant les liens politiques et idéologiques entre les deux partis au pouvoir.

Véritable "ambassadeur culturel", amateur de phở hanoïen, Jorge Rondón Uzcátegui a œuvré à rapprocher les peuples par des activités culturelles variées.

L’État et le peuple vietnamiens lui ont décerné plusieurs distinctions honorifiques, dont l’Ordre de l’Amitié et l’Insigne "Pour la paix et l’amitié entre les peuples". À la veille du XIVe Congrès, sa visite symbolise le retour d’un ami fidèle, convaincu que le PCV continuera de guider le Vietnam sur la voie de l’indépendance, de l’autonomie et d’un développement centré sur l’être humain.

