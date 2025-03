Une programmation foisonnante pour la diaspora lors des événements nationaux

Une cérémonie se tiendrait le 29 mars à Hanoï pour lancer le programme annuel d’honneur de la langue vietnamienne et qu’un concours serait organisé pour identifier les ambassadeurs de la langue vietnamienne parmi les communautés vietnamiennes de l’étranger, a fait savoir son vice-président Nguyên Manh Dông.

Le lancement se fera en présentiel, avec des connexions en direct avec les missions diplomatiques vietnamiennes à travers le monde.

Il a également révélé qu’une délégation des Vietnamiens résidant à l’étranger participera au Festival du Temple des Rois Hùng - l’un des plus grands événements culturels et religieux du pays commémorant les rois fondateurs - pendant deux jours, les 3 et 4 avril (les 6 et 7 du troisième mois lunaire), contrairement au format habituel d’une seule journée.

Les principales activités comprendront des offrandes d’encens, une cérémonie d’hommage au temple de la province de Phu Tho, une rencontre avec les dirigeants locaux et une visite aux autorités de la province voisine de Phu Tho, avec remise de cadeaux.

Par ailleurs, pour célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025), le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger prévoit de collaborer avec les autorités de Hô Chi Minh-Ville pour organiser une série d’événements pour les Vietnamiens d’outre-mer.

Des représentants des communautés vietnamiennes de l’étranger participeront à la cérémonie officielle de commémoration du 30 avril à Hô Chi Minh-Ville, avec un cortège de 120 personnes et un public d’environ 200 personnes assis dans les tribunes.

Avant l’événement principal, une série d’activités auront lieu, notamment des visites et des offrandes d’encens au mémorial Bên Duoc - Cu Chi et dans les tunnels de Cu Chi, des visites aux familles des contributeurs à la révolution, ainsi que des événements pour réunir et honorer les Vietnamiens d’outre-mer distingués.

