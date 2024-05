Victoire de Diên Biên Phu

Une nouvelle étape pour les révolutions au Vietnam, au Laos et au Cambodge

Dans l’histoire du Vietnam, la Victoire de Diên Biên Phu a été une brillante épopée dans la lutte contre le colonialisme français et un facteur décisif qui a contribué à ouvrir une nouvelle étape pour les révolutions au Vietnam, au Laos et au Cambodge, selon le ministre lao des Technologies et de la Communication, Boviengkham Vongdara.

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information (VNA) à l'occasion du 70e anniversaire de la Victoire (7 mai), Boviengkham Vongdara, également président de l'Association d'amitié Laos - Vietnam, a déclaré que Diên Biên Phu était également une victoire décisive, qui avait complètement vaincu les colonialistes français en Indochine et qui avait eu une influence énorme sur le mouvement anticolonialiste dans le monde.

Selon lui, la victoire était extrêmement importante pour l’alliance de combat Laos - Vietnam en particulier, les trois pays d’Indochine en général, dans la lutte pour la libération nationale.

Le ministre lao a également cité le regretté président Kaysone Phomvihane, qui avait déclaré qu'il s'agissait de la victoire la plus importante pour la révolution du Laos à cette époque là, aidant sa lutte pour la libération nationale à entrer dans une nouvelle phase et conduisant à la création du Parti populaire révolutionnaire du Laos le 22 mars 1955.

Selon le ministre, la grande victoire de la campagne de Diên Biên Phu a eu une signification importante pour la coordination entre les armées du Laos et du Vietnam dans les campagnes et batailles suivantes, y compris la lutte contre les impérialistes américains.

Boviengkham Vongdara a rappelé la construction par les deux pays de la piste Hô Chi Minh à travers le Vietnam et le Laos pour fournir et transporter des forces et des biens militaires destinés à servir les révolutions des deux pays. La piste a grandement contribué à la libération du Sud et à la réunification nationale du Vietnam le 30 avril 1975, et a aidé le Laos à renverser la monarchie et à établir la République démocratique populaire du Laos le 2 décembre 1975.

On peut dire que les impérialistes américains ont subi une défaite douloureuse grâce en partie à la coopération extrêmement étroite de l'alliance de combat entre les armées du Laos et du Vietnam, a affirmé Boviengkham Vongdara.

Le président de l’Association d’amitié Laos - Vietnam a ajouté qu'au milieu des évolutions complexes et imprévisibles de la situation régionale et mondiale, le Laos et le Vietnam devraient maintenir leurs relations traditionnelles et continuer à sensibiliser les jeunes générations à la solidarité spéciale entre les deux peuples.

VNA/CVN