Des dirigeants du Parti et de l'État rendent hommage aux Héros morts pour la Patrie

Plusieurs dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État, sont allés lundi 6 mai offrir des fleurs et de l’encens en mémoire des Héros morts pour la Patrie au Cimetière national des martyrs A1 dans la province de Diên Biên.

>> Le Musée d'histoire militaire présente 300 objets de la campagne de Diên Biên Phu

>> Victoire de Diên Biên Phu : victoire de l’intelligence et de la grande union nationale

>> Le PM rend hommage aux Héros morts pour la Patrie à Diên Biên Phu

Photo : VNA/CVN

Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, présidente de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, et plusieurs autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État, sont allés lundi 6 mai offrir des fleurs et de l’encens en mémoire des Héros morts pour la Patrie au Cimetière national des martyrs A1 dans la province de Diên Biên.

Nguyên Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti, a envoyé une gerbe de fleurs en mémoire des Héros morts pour la Patrie.

La gerbe de fleurs de la délégation portait l'inscription "Se souvenir à jamais des Héros morts pour la Patrie", exprimant la gratitude profonde du peuple envers les personnes ayant sacrifié leur vie pour l'indépendance et la liberté de la Patrie.

Les dirigeants ont observé une minute de silence à la mémoire des personnes ayant consacré leur jeunesse et leur vie à l'indépendance et à la liberté de la Patrie.

VNA/CVN