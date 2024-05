Le PM Pham Minh Chinh reçoit le ministre français des Armées

La visite revêt une signification importante pour promouvoir le partenariat stratégique entre les deux pays, a-t-il estimé, tout en affirmant les efforts des deux parties pour mettre ensemble le passé de côté, surmonter les différences, promouvoir les similitudes et regarder vers l’avenir.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné les facteurs et politiques fondamentaux du développement du Vietnam, dont la politique de défense des "quatre non", soulignant que souffrant de nombreuses souffrances et pertes pendant la guerre, les divisions et les embargos au cours du siècle dernier, le Vietnam aimait beaucoup la paix et chérissait la valeur de la paix, de la coopération et du développement.

Le Vietnam attache toujours de l'importance au partenariat stratégique avec la France, a affirmé le chef du gouvernement vietnamien.

Il a demandé au ministre français de transmettre l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, au président français Emmanuel Macron pour une visite au Vietnam et a également exprimé son souhait d'accueillir prochainement son homologue français Gabriel Attal pour un voyage au Vietnam.

Lors de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant le développement heureux des relations bilatérales depuis l’établissement du partenariat stratégique il y a 10 ans.

La coopération en matière de défense est l'un des piliers importants du partenariat stratégique Vietnam - France, a affirmé Pham Minh Chinh, saluant les résultats de la coopération dans ce domaine ainsi que les résultats de l’entretien entre le ministre français et le ministre vietnamien de la Défense nationale Phan Van Giang, tenu le 5 mai.

Afin de porter davantage les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, il a demandé aux deux parties de continuer à intensifier les visites mutuelles à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, de se préparer correctement à la prochaine visite du président français au Vietnam et de favoriser fortement les liens entre leurs ministères, secteurs et localités.

Le Premier ministre vietnamien a appelé au renforcement de la connectivité entre les deux économies et les deux cultures, aux échanges entre les peuples, ainsi qu'à la coopération en matière de réponse au changement climatique, de transition énergétique, d'économie numérique, d'économie verte, d'économie circulaire, de développement des infrastructures de transport, de transfert des sciences et technologies. Il a également suggéré que les pays poursuivent leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux et s'engagent dans le règlement des problèmes mondiaux.

Pham Minh Chinh a aussi appelé la France à accélérer la ratification par les pays de l'UE de l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et à la suppression rapide par la Commission européenne du "carton jaune" contre les produits de la mer du Vietnam, sur la base de leur reconnaissance des efforts du Vietnam dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA/CVN

En matière de défense, le chef du gouvernement a demandé aux deux pays de continuer à mettre en œuvre de manière fructueuse les accords existants et d'établir de nouveaux mécanismes de coopération, notamment pour le partage d'informations et d'expériences, la formation du personnel, le maintien de la paix, le règlement des conséquences de la guerre, l'élimination des munitions non explosées et la recherche des personnes portées disparues.

Il a également suggéré à la France de renforcer sa collaboration avec le Vietnam pour préserver, restaurer et mettre en valeur les valeurs du site relique du champ de bataille de Diên Biên Phu, notamment en partageant les archives sur le site.

Pour sa part, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a souligné l'importance de la première visite à Diên Biên Phu d'un ministre français des Armées, qui fait suite aux voyages du président François Mitterrand en 1993 et du Premier ministre Édouard Philippe en 2018.

La France attache de l'importance aux relations avec le Vietnam et apprécie hautement l'esprit d'indépendance et d'autonomie du pays, a-t-il affirmé.

Soulignant l'importance de la coopération pour partager la mémoire de l'histoire et régler les conséquences de la guerre, il a remercié le Vietnam pour avoir activement aidé son pays à rapatrier les dépouilles des soldats français tombés pendant la guerre au Vietnam. Il a affirmé que les deux parties pouvaient réaliser un meilleur avenir de coopération sur la base du respect mutuel et du droit international.

Sébastien Lecornu a déclaré qu'il discuterait à nouveau avec les autorités françaises pour promouvoir des projets de coopération spécifiques, souhaitant que les deux parties poursuivent leurs efforts pour promouvoir une coopération de défense de plus en plus approfondie et efficace, conformément au partenariat stratégique Vietnam - France.

Pham Minh Chinh et Sébastien Lecornu ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux parties ont souligné l'importance de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la liberté de navigation et du survol et du règlement des différends par des mesures pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, mettant pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et s’orientant vers un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et pratique.

VNA/CVN