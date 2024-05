Le PM Pham Minh Chinh reçoit le vice-Premier ministre cambodgien Neth Savoeun

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le vice-Premier ministre Neth Savoeun qui dirige une délégation de haut niveau du gouvernement cambodgien au Vietnam pour assister au 70e anniversaire de la Victoire historique de Diên Biên Phu (7 mai 1954 - 7 mai 2024).

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a souligné que la Victoire historique de Diên Biên Phu était une victoire commune des trois pays Vietnam - Laos - Cambodge. Il a également affirmé que le Vietnam appréciait toujours les aides précieuses des générations de dirigeants et des peuples cambodgien et lao pour la cause révolutionnaire du Vietnam.

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam accordait toujours une grande priorité à la consolidation et au renforcement de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale avec le Cambodge dans tous les domaines.

Selon lui, le Vietnam souhaite travailler en étroite collaboration avec le Cambodge et d'autres pays du bassin du Mékong dans des activités visant à utiliser, gérer, protéger et développer durablement le Mékong sur la base de l'Accord du Mékong et des dispositions de la Commission internationale du Mékong, assurant l'harmonie des intérêts des pays riverains pour le développement durable du bassin et des intérêts des communautés du bassin.

Le Premier ministre a déclaré espérer que le Cambodge continuerait à prêter attention à la résolution des difficultés rencontrées par les personnes d'origine vietnamienne sur son sol, et créerait des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes en activité dans le Royaume.

De son côté, le vice-Premier ministre Net Savoeun a affirmé que la Victoire historique de Diên Biên Phu était un événement important pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Il a déclaré que le Cambodge attachait de l'importance à la promotion des relations avec le Vietnam, considérant la solidarité comme une victoire commune pour les deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu d'évaluer que les relations Vietnam - Cambodge s’étaient fortement développées ces derniers temps dans tous les domaines et que la coopération commerciale était un point positif avec les échanges bilatéraux de près de 3 milliards d'USD lors des trois premiers mois de 2024, en hausse de 14% en rythme annuel.

Les deux parties ont convenu de continuer à accroître les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, de se coordonner pour promouvoir la mise en œuvre efficace des accords conclus, de renforcer la coopération et les liens économiques, de persister dans le principe de ne pas permettre aux forces hostiles d'utiliser le territoire de l’un pour nuire à la sécurité et aux intérêts de l'autre, de mener des efforts pour résoudre la démarcation et le bornage des 16% restants de la frontière entre les deux pays afin de construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable.

