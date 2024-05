Le ministre de la Défense reçoit le vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense

Le général d’armée Phan Van Giang a rappelé que la Victoire de Diên Biên Phu était l’un des événements grandement significatifs pour le peuple vietnamien et pour tous ceux épris de paix dans le monde, un symbole vivant de la solidarité et de la grande alliance de combat entre les armées et les peuples du Vietnam et du Laos, et plus largement, des trois pays d'Indochine.

Photo: VNA/CVN

Appréciant l’organisation le 6 mai par le Laos d’un meeting national pour célébrer le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu, il a affirmé que cet événement revêtait une grande importance politique, offrant l'opportunité aux deux pays de sensibiliser les jeunes générations aux liens spéciaux et grandioses entre le Vietnam et le Laos.

Le ministre a également exprimé sa gratitude et sa reconnaissance envers les vétérans lao ayant soutenu l'Armée populaire vietnamienne pendant les guerres de résistance, notamment la guerre de résistance contre les colonialistes français et la campagne de Diên Biên Phu.

Les généraux Phan Van Giang et Chansamone Chanyalath ont convenu d’estimer que la coopération en matière de défense entre les deux pays avait été activement mise en œuvre ces derniers temps, conformément au plan de coopération 2024, avec de nombreux résultats concrets.

Ils ont suggéré de continuer à mettre en œuvre efficacement les documents et accords signés, en se concentrant sur le bilan de la mise en œuvre du protocole de coopération bilatérale pour 2020-2024, au service de l’élaboration et de la signature d’un protocole de coopération pour la période 2025-2029.

À cette occasion, le général d’armée Phan Van Giang a félicité le ministère lao de la Défense pour avoir récemment organisé avec succès une réunion restreinte des ministres de la Défense des pays de l'ASEAN.

Il a affirmé que le Vietnam soutenait le Laos pour qu'il assume avec succès la présidence de l'ASEAN en 2024 et qu'il enverrait des délégations pour participer à toutes les réunions sur la défense et la sécurité pendant l'année de la présidence lao de l'ASEAN 2024...

VNA/CVN