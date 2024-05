Le Parti et l’État vietnamiens attachent l’importance au partenaire stratégique Vietnam - France

>> Vietnam-France : renforcement de la coopération entre les forces de l'ordre

>> Vietnam-France: entretien téléphonique entre les Premiers ministres

>> Exposition de 120 photos sur les relations de coopération Vietnam-France

Soulignant la signification de la visite du ministre français au Vietnam et sa participation à la cérémonie de célébration du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu, Lê Hoài Trung a déclaré apprécier les résultats de son entretien avec le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang et de son entrevue avec le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

Le Parti et l’État vietnamiens attachent l’importance au partenaire stratégique Vietnam - France, a souligné Lê Hoài Trung, exprimant sa satisfaction devant le développement vigoureux de la coopération bilatérale ces dernières années.

Le Vietnam tient en haute estime le rôle et les contributions de la France dans la garantie de la paix, de la coopération et la promotion du développement en Europe et dans le monde, a indiqué le responsable vietnamien, avant de déclarer soutenir les initiatives de la France dans la région d’Indo-Pacifique et sa participation à des mécanismes dirigés par l’ASEAN.

De son côté, le ministre français des Armées a affirmé que la France attachait l’importance à l’intensification des relations avec le Vietnam, sa visite témoignant l’amitié et la détermination de coopérer pour le développement des deux pays pour l’intérêt des deux peuples.

En tant que membre du Parti Renaissance du président Emmanuel Macron, le ministre Lecornu a déclaré partager avec l'opinion du chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti Lê Hoài Trung sur l'importance de la coopération entre les Partis, sur la base politique pour promouvoir le partenariat stratégique bilatéral.

Lors de leur rencontre, les deux parties ont également partagé leurs points de vue sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

VNA/CVN