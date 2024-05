Messages de félicitations du Laos et du Cambodge au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Dans son message, le Comité central du PPRL a affirmé que la Victoire de Diên Biên Phu et les succès sur les fronts durant la période 1953-1954 avaient créé des conditions, un environnement favorables et des avantages dans les négociations pour parvenir à la signature des Accords de Genève visant à rétablir la paix dans les trois pays d'Indochine : Vietnam, Laos, Cambodge, dans l'esprit du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque pays.

Il a également rappelé que le Nord du Vietnam avait été entièrement libéré, la construction du socialisme avait été une grande force motrice pour la lutte pour la libération du Sud et la réunification nationale.

La Victoire de Diên Biên Phu en 1954 a été l'une des grandes victoires du Parti, de l'armée et du peuple vietnamiens dans la lutte contre l’invasion des colonialistes, un symbole de l'alliance de combat entre les armées et les peuples du Vietnam et du Laos, et une force motrice importante pour le mouvement de libération nationale du Parti et du peuple lao.

Le Parti, l'État et le peuple du Laos expriment leur profonde gratitude et leurs sincères remerciements pour le Parti, l'État et le peuple du Vietnam pour leur aide importante, précieuse, efficace et opportune au Laos dans le passé comme dans le processus de défense, d’édification et de développement national d’aujourd'hui.

De son côté, le Comité central du PPC a déclaré qu'au cours des 70 dernières années, la Victoire de Diên Biên Phu restait gravée dans la mémoire de tous les Vietnamiens et des amis internationaux. Il s'agissait d'une preuve de la solidarité et de l'esprit d'entraide entre les peuples vietnamien, cambodgien et lao.

Le PPC est convaincu que sous la direction juste et clairvoyante du PCV dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le peuple vietnamien continuera d'obtenir de nombreuses nouvelles réalisations plus importantes dans la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du PCV.

Le PPC apprécie hautement l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, qui se développent de plus en plus selon la devise "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, durable et à long terme".

VNA/CVN