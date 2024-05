L'Espace Vietnam à la Foire du livre de Buenos Aires

L'Espace Vietnam a été inauguré le 30 avril à la Foire du livre de Buenos Aires, à l'occasion du 49 e anniversaire de la libération du Sud, du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu et du 134 e anniversaire du Président Hô Chi Minh.

>> Le Vietnam à la Foire internationale du livre de La Havane

>> Espace vietnamien dans la capitale de l’Uruguay

Photo : Diêu Huong/VNA/CVN

La Maison d’édition Cercando Ediciones en collaboration avec l'Ambassade du Vietnam en Argentine et l’Association des livres de l’Argentine a organisé l'Espace Vietnam, qui compte environ 40 livres, journaux et magazines en espagnol sur le président Hô Chi Minh, le général Vo Nguyên Giap, la guerre de résistance contre les envahisseurs étrangers du peuple vietnamien et de la souveraineté du Vietnam en mer Orientale.

Parmi les livres exposés, se distinguent le livre Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam et le livre Le Vietnam sur la voie de la révolution, écrit par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

On trouve également dans l'Espace Vietnam les livres Hô Chi Minh, oeuvres choisies et Vietnam, trois campagnes décisives du journaliste cubain Luis Manuel Arce, publiés par la Maison d'édition Cercando Ediciones.

Entre autres livres publiés en Argentine, sont également connus les trois livres sur la guerre du Vietnam écrits par le général Vo Nguyên Giap et diffusés par la Maison d’édition Cien Flores.

La Foire du livre de Buenos Aires est l'un des événements culturels les plus célèbres au monde et a lieu chaque année depuis 1975.

Plus de 1.500 éditeurs, distributeurs et agents de plus de 40 pays participent à la Foire du livre de Buenos Aires 2024. L'invité d'honneur de la Foire du livre de Buenos Aires de cette année est Lisbonne, capitale du Portugal.

Pendant les deux semaines de la Foire du livre de Buenos Aires, qui se terminera le 25 mai, de nombreuses conférences, présentations de livres, cours, séminaires, rencontres et échanges entre écrivains, journalistes, poètes et travailleurs de l'industrie de la culture et de l'art célèbre sont également organisés.

VNA/CVN