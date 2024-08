Les victimes de l’agent orange bénéficient d’une meilleure prise en charge

Le vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, a rendu visite mardi 6 août et offert des cadeaux aux personnes hébergées au Centre de soins, d’éducation et de traitement des victimes de l’agent orange/dioxine de Hanoï.

>> Le Vietnam persévère dans sa quête de justice pour les victimes de l'agent orange/dioxine

>> Hô Chi Minh-Ville : la marche pour les victimes de l’agent orange/dioxine

>> Une journée pour donner de l’énergie aux victimes de l’agent orange

Photo : VNA/CVN

Étaient également présents à l’événement le général de division Nguyên Huu Chinh, président de l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam (VAVA), et l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper.

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, qui est également président du comité permanent du Comité de pilotage national pour le règlement des conséquences des munitions non explosées et des produits chimiques toxiques de l’après-guerre (Comité de pilotage 701), a hautement apprécié les efforts des responsables et des employés du centre, et a espéré qu’ils surmonteront toutes les difficultés et amélioreront le travail de prise en charge des victimes de l’agent orange/dioxine.

Il a affirmé que ces derniers temps, la mise en œuvre des politiques et l’amélioration des soins de santé et des conditions de vie de ces victimes ont reçu l’attention voulue du Parti, de l’État, du gouvernement, des ministères et des autorités locales, ainsi que le soutien des citoyens nationaux et des amis internationaux. Ces travaux ont connu de nombreuses améliorations louables.

Le responsable a demandé au comité de pilotage de travailler étroitement et efficacement avec les agences et unités concernées pour assurer un soutien opportun et de plus en plus pratique aux victimes de l’agent orange.

Il a également proposé que les États-Unis, en particulier l’Agence américaine pour le développement international (USAID), fassent tout leur possible aux côtés du Vietnam pour mettre en œuvre efficacement des projets qui améliorent la qualité de vie de ces victimes.

L’ambassadeur Marc Knapper a souligné que la coopération pour faire face aux conséquences de l’après-guerre est l’un des éléments fondamentaux pour que les États-Unis et le Vietnam puissent instaurer la confiance, démontrer leurs engagements et faire progresser leur relation bilatérale pour devenir un partenariat stratégique global comme c’est le cas aujourd’hui.

Il a exprimé sa conviction qu’avec des efforts pour les intérêts communs, les deux pays continueront à surmonter l’histoire et à construire un avenir meilleur pour les victimes de l’agent orange/dioxine.

Selon la VAVA, plus de 4,8 millions de personnes ont été directement exposés aux herbicides, dont 3 millions en subissent encore les séquelles. Nombre d’entre elles ont donné naissance à des enfants malformés et toutes vivent dans des situations extrêmement difficiles.

Grâce aux efforts du gouvernement vietnamien et au soutien des organisations et des individus étrangers, les souffrances de ces personnes ont été atténuées, leur insufflant ainsi davantage de courage et d’énergie pour affronter la vie.

VNA/CVN