Une journée pour donner de l’énergie aux victimes de l’agent orange

>> Minimiser les impacts des substances chimiques toxiques/dioxine au Vietnam

>> Le Vietnam persévère dans sa quête de justice pour les victimes de l'agent orange/dioxine

>> Hô Chi Minh-Ville : la marche pour les victimes de l’agent orange/dioxine

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine de Hô Chi Minh-Ville s’est coordonnée avec d’autres unités pour mettre en œuvre de nombreux programmes de soutien pour les victimes de l’agent orange, tels la construction de maisons du cœur, le don de cadeaux et l’aide aux moyens de subsistance, a fait savoir son président Trân Ngoc Thô.

Au cours des six premiers mois de 2024, l’association a mobilisé des dons de plus de 6 milliards de dôngs pour offrir plus de 7.600 cadeaux, 29 fauteuils roulants, financer la consultation et les soins médicaux de 105 victimes de l’agent orange, a-t-il indiqué.

La Journée de l’agent orange est une journée pour se souvenir des milliers de Vietnamiens touchés par les toxines répandues à travers le pays. C’est aussi l’occasion de rendre hommage aux nombreux hommes et femmes courageux, vietnamiens et étrangers, qui ont travaillé sans relâche et continuent à travailler à ce jour, pour atténuer l’impact de cet héritage meurtrier de la guerre.

VNA/CVN