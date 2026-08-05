Le typhon Kujira change de trajectoire et s’éloigne des côtes du Vietnam

Le typhon Kujira - la troisième tempête à se former cette année en Mer Orientale – devrait s’éloigner du Vietnam, s’affaiblir pour devenir une dépression tropicale et se dissiper sans toucher terre au Vietnam, Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

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Photo : NCHMF/CVN

À 04h00 du matin le 5 août, le typhon évoluait au-dessus des eaux du sud-est de la partie Nord de la Mer Orientale. Les vents soutenus maximaux près du centre atteignaient 62 à 74 km/h, avec des rafales allant jusqu’à 102 km/h, alors que la tempête se déplaçait vers l’est à une vitesse d’environ 10 km/h.

Selon les prévisionnistes, Kujira devrait prendre une trajectoire est-nord-est au cours des prochaines 24 heures, à une vitesse de 5 à 10 km/h.

D’ici 04h00 du matin le 6 août, la tempête devrait se déplacer vers les eaux situées au nord-ouest de l’île de Luçon, aux Philippines, avant de s’affaiblir pour devenir une dépression tropicale, avec des vents soutenus atteignant 61 km/h et des rafales à 88 km/h.

Au matin du 7 août, la dépression tropicale devrait poursuivre sa progression vers l’est-nord-est, au nord-est de Luçon, avant de s’affaiblir pour devenir une zone de basse pression.

Selon le NCHMF, la trajectoire prévue indique qu’il est peu probable que Kujira affecte les zones côtières ou le territoire continental du Vietnam.

Toutefois, les eaux du sud-est de la partie nord de la Mer Orientale continueront de connaître une mer agitée sous l’influence de la circulation de la tempête, avec des rafales atteignant 102 km/h. Les vagues devraient atteindre 2 à 4 m.

Le NCHMF a averti que les navires opérant dans les zones touchées devaient rester vigilants face aux orages, aux trombes marines, aux fortes rafales de vent et aux vagues élevées.

Bien que le typhon ne devrait pas toucher terre au Vietnam, les météorologues ont conseillé à la population de continuer à suivre les prévisions officielles alors que la saison des tempêtes 2026 du pays entre dans sa phase de pic d’activité.

Par ailleurs, les conditions météorologiques sur le Vietnam continental au début du mois d’août sont principalement régies par un creux barométrique et la mousson du sud-ouest, plutôt que par le typhon Kujira.

Ces systèmes météorologiques apportent des précipitations modérées à fortes sur certaines parties du Nord et du Centre-Nord du pays ; les autorités ont émis des avertissements concernant des crues soudaines, des glissements de terrain et des inondations localisées.

Selon les prévisions saisonnières du Vietnam, la Mer Orientae aborde le pic de la saison des tempêtes de 2026, qui s’étend généralement jusqu’en septembre. Les météorologues anticipent la formation d’un nombre accru de cyclones et de dépressions tropicaux dans le nord-ouest du Pacifique durant cette période, certains étant susceptibles d’affecter le Vietnam.

Les météorologues ont conseillé à la population de ne pas relâcher de vigilance, tout en évitant de s’inquiéter outre mesure des tempêtes éloignées du pays. Ils ont exhorté le public à suivre les bulletins officiels afin de rester informé et prêt à faire face à tout changement des conditions météorologiques.

VNA/CVN