Une délégation d'élèves de Diên Biên en colonie de vacances à Saint-Pétersbourg

Le Service de l'éducation et de la formation de la province de Diên Biên (Nord) a reçu le 14 juillet une délégation de Saint-Pétersbourg afin d'échanger sur les perspectives de coopération en matière d'éducation et de préparer l'envoi d'un groupe d'élèves locaux en colonie de vacances dans la ville russe en août prochain.

>> Les élèves espèrent la chance au Temple de la Littérature

>> Adoption des résolutions sur la gratuité et le soutien aux frais de scolarité

Lors de la réception, le directeur du lycée-internat pour minorités ethniques de Diên Biên, Vu Trung Hoan, a indiqué que la délégation provinciale comprendrait un responsable de l'établissement, un enseignant et 20 élèves exceptionnels.

Photo: VNA/CVN

Pour se préparer à ces vacances, les élèves ont acquis de compétences en communication et des connaissances de base sur la culture russe. Ils se sont ainsi initiés au savoir-vivre en contexte international, ont appris des chants et danses traditionnels russes et ont même préparé une courte pièce de théâtre en russe.

Ils présenteront également des danses traditionnelles des ethnies Thaï, Mông, Kho Mu et Lao, ainsi que des jeux folkloriques typiques de leur région.

Viatcheslav G. Kalganov, vice-président du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, a assuré que les jeunes participants bénéficieraient d'une sécurité totale et des meilleures conditions d'accueil durant leur camp d'été de deux semaines.

Les deux parties ont également discuté de futurs projets de coopération, axés sur l'éducation et la formation, notamment l'organisation de stages pour les enseignants de la langue russe, le développement de programmes de russe adaptés au secondaire et le partage d'expériences sur l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement.

Le 24 février, l'établissement avait lancé un cours de russe de trois mois en préparation du camp, auquel avaient participé 40 élèves, majoritairement issus des ethnies Thaï et Mông.

VNA/CVN